鉅亨網編譯段智恆 2025-11-12 01:30

根據《路透》報導，中國商務部長王文濤周二 (11 日) 表示，希望德國能出面敦促荷蘭政府撤銷對中資晶片製造商安世半導體 (Nexperia) 的接管行動，呼籲歐洲在半導體供應鏈危機中「採取實際行動，糾正錯誤做法」。這是中國首次公開要求第三國介入安世半導體事件，顯示北京對歐洲處理中資企業問題的不滿已進一步升溫。

中國出手！點名德國幫忙撤銷荷蘭對安世半導體「沒收令」(圖：REUTERS/TPG)

中方向德施壓 籲「糾正錯誤做法」

王文濤在與德國經濟與能源部長萊歇 (Katherina Reiche) 通話時表示，中方希望德方「積極敦促荷蘭政府採取切實行動，盡快糾正錯誤做法，撤銷相關措施，推動事件早日妥善解決」。相關談話已刊登於中國商務部官網。

安世半導體為中國聞泰科技旗下的荷蘭晶片製造商，生產用於汽車與電子產品的功率半導體與邏輯晶片。荷蘭政府於 9 月 30 日宣布以「歐洲經濟安全」為由，接管安世半導體控制權，指該公司有將歐洲產能外移至中國的風險。北京則回應指責荷蘭「干涉中國企業內部事務」，並於 10 月起對該公司在中國製造的晶片實施出口限制，引爆供應鏈緊張。

在本月稍早的談話中，歐盟及荷蘭官員雖多次強調將保持「對話開放」，但中方持續加壓，指責荷蘭「態度僵硬」，並呼籲布魯塞爾出面遊說撤銷接管決定。王文濤的最新發言，則標誌著北京首度要求德國代表歐洲施壓荷蘭。

德方維持謹慎 中歐矛盾持續擴大

德國經濟部拒絕就中荷雙邊爭議發表意見，僅表示與荷蘭保持「密切聯繫」。萊歇在通話中強調德中維持良好經貿關係的重要性，但也提及雙邊貿易失衡問題，並指出「中國新推出的廣泛出口管制措施，包含對稀土等關鍵原料的限制，違反國際標準，將對德國企業構成重大影響」。

隨著中荷爭端升溫，安世半導體晶片短缺導致德國汽車製造商與零組件供應商生產受阻，迫使柏林當局出面向北京施壓，要求放寬出口限制。雖然中國近期已對部分出口晶片放寬管制，使供應情況略有改善，但雙方在企業所有權與產能控制問題上仍陷僵局。

分析人士指出，若中荷談判破裂，供應鏈中斷風險恐再度升高，進一步衝擊歐洲汽車產業與電子零件市場。王文濤強調：「要確保全球半導體供應鏈長期穩定，荷方必須展現建設性態度並採取具體行動。」