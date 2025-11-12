鉅亨網編譯陳韋廷 2025-11-12 05:00

2025 年全球網路高峰會周一 (10 日) 在葡萄牙里斯本開幕。作為全球規模最大的科技會議之一，本屆高峰會聚焦 AI、機器人等尖端技術，為期四天的會議預計將吸引超 7 萬名參觀者，包括 2500 家新創企業與 1000 名投資者。

2025全球網路峰會登場！執行長：全球創新重心已非歐美而是在新興國家 尤其是中國 (圖取自峰會官網)

峰會執行長會兼共同創辦人 Paddy Cosgrave 在開幕演說中指出，全球科技的創新中心正從西方向亞洲加速轉移，中國已成為 AI、人形機器人等領域的領跑者，將引領新科技時代，而西方的主導地位正逐漸弱化。

他強調，中國十年前還是西方技術的「跟隨者」，如今已憑藉出色的開源 AI 模型如免費可用的技術，成為全球創新驅動力。「未來幾天，你們將看到全球最先進的人形機器人，它們既非來自歐洲也非美國，而是中國製造。」

Cosgrave 進一步闡述，科技業已進入「多極化」時代。除中國外，波蘭、巴西、印度、越南等國的新創企業正崛起，例如巴西央行推出的數位支付服務 Pix，標誌著全球南方國家開始接管曾被西方主導的領域。歐洲方面，德國新創企業參會數量首次下降，波蘭卻創歷史新高，正成為新歐洲的進取典範。

不過，他對歐洲仍持樂觀態度。他以英國金融科技巨頭 Revolut 為例，稱其十年前還是無名新創企業，如今已躋身行業前列，「歐洲未失機會」。

本屆峰會匯集微軟、亞馬遜機器人、優步、高通等西方科技巨頭高階主管，以及阿里巴巴、華為等中國企業參展。