鉅亨網編譯段智恆 2025-11-11 20:30

根據《彭博》周二 (11 日) 報導，微軟 (MSFT-US) 宣布，將投資高達 100 億美元於葡萄牙沿海地區建立人工智慧 (AI) 資料中心園區，這將是該公司今年在歐洲最大規模的投資之一。此舉凸顯微軟持續擴張 AI 運算能量，以滿足激增的全球需求。

微軟豪砸100億美元 葡萄牙建AI資料中心園區(圖：REUTERS/TPG)

根據公司聲明，這筆投資將用於葡萄牙南部距里斯本約 150 公里的錫尼什 (Sines) 資料中心園區。該項目由微軟與葡萄牙開發商 Start Campus 及英國新創公司 Nscale 共同推動。微軟總裁史密斯 (Brad Smith) 在里斯本舉行的 Web Summit 科技峰會上，接受《Jornal de Negócios》報導時首次透露這項計畫。

‌



微軟發言人隨後證實投資金額，但未進一步評論。Start Campus 則表示，該金額符合目前雙方針對下一階段建設的談判規模；該園區已於今年 3 月啟用首棟建築，預計總共將建成 6 棟。

微軟去年 10 月已簽署多年租賃協議，取得 Sines 園區運算容量，並計畫在挪威與英國租用 Nscale 的雲端資源。面對全球 AI 服務需求爆發與伺服能力短缺，微軟近期亦與多家「新型雲端」(Neocloud) 運算公司合作，包括 CoreWeave(CRWV-US) 與 Nebius Group(NBIS-US)，以擴大其 AI 運算網絡。

錫尼什這座僅約 1.5 萬人口的沿海小鎮，正快速崛起為葡萄牙科技投資新樞紐。該地擁有多條跨洲海底電纜，連接歐洲、巴西與非洲，Google(GOOGL-US)也預計新增一條通往美國南卡羅萊納州的線路。中國電池製造商中創新航 (03931-HK) 亦於 5 月啟動當地 20 億歐元 (約 23 億美元) 的電池工廠建設。此外，錫尼什亦被歐盟選為 AI「超級工廠」(Gigafactory)潛在據點。