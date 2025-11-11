鉅亨網編譯段智恆 2025-11-11 20:00

《路透》周二 (11 日) 援引知情人士消息報導，Google 母公司 Alphabet(GOOGL-US)計劃在德國投資約 50 億歐元 (約 58 億美元)，以擴充當地基礎設施與資料中心容量，顯示美國科技巨頭正加速在歐洲最大經濟體擴張雲端與人工智慧(AI) 能量。

Google擴大歐洲布局！傳砸近60億美元投資德國建資料中心(圖：REUTERS/TPG)

據知情人士指出，Google 的計畫包括在法蘭克福近郊的迪岑巴赫 (Dietzenbach) 新建資料中心，並擴建同區域內位於哈瑙 (Hanau) 的既有據點。另一名知情者補充，整體投資金額屬於「中個位數十億歐元」等級。

Google 方面暫未對具體金額發表評論，不過公司先前已表示，將「在德國投入數十億歐元資金，並以創新、AI 與氣候中和轉型來解決未來的關鍵議題」。德國財政部長克林拜耳 (Lars Klingbeil) 預計於當地時間周二下午 4 點 30 分召開記者會，說明相關投資細節。

外界普遍認為，Google 此舉反映美國科技巨頭對歐洲市場長期布局的信心。隨著人工智慧運算需求急速攀升，各國對資料中心能耗、碳排與能源效率的監管日益嚴格，Google 選擇在德國加碼投資，不僅可強化其在歐洲雲端市場的競爭優勢，也符合歐盟推動「數位主權」與綠能轉型的政策方向。