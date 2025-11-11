大摩：聯準會提前結束QT不等於重啟QE 市場關鍵在於財政部發債策略
鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導
美國聯準會決定於 12 月 1 日結束量化緊縮 (QT) 政策，提前終止其資產負債表縮減。這一行動比摩根士丹利 (大摩) 此前預期的時程早了約 6 個月。儘管聯準會的決定引起了市場對於政策可能轉向的廣泛討論，但摩根士丹利經濟學家們認為，此舉對流動性和市場的影響，可能不如新聞標題所示的那麼重大。
以首席全球經濟學家 Seth Carpenter 為首的大摩團隊指出，結束 QT 預示著操作層面的轉變，但並不代表轉向重啟量化寬鬆 (QE)。
經濟學家在一份報告中說明，聯準會的資產負債表規模將保持不變，但「構成將發生變化」。具體而言，聯準會將繼續讓每月約 150 億美元的抵押貸款支持證券 (MBS) 到期流出，但同時會購買等量的短期國庫券來進行替換。
大摩強調，這種操作的本質是資產互換，即與市場「交換證券，而非增加準備金」。因此，這旨在改變資產負債表的「構成」，而非擴大其「規模」，故並非貨幣寬鬆。
此外，對於提前結束 QT 的時機，大摩認為影響相對輕微。提早 6 個月停止國債縮減累積的差異約為 300 億美元，這在聯準會龐大的投資組合和整個市場規模中「相當小」。近期聯準會逆回購操作的增加，也並非注入新的流動性，這些是隔夜交易，隔日就會解除，並不會持久地擴大準備金。
至於資產負債表何時會再次擴張，大摩預計，除了發生衰退或市場壓力等極端情況，未來的擴張將是出於技術性原因：對沖實體貨幣 (現金) 需求的增長。當銀行需要現金補給 ATM 時，聯準會會提供現金並相應扣減銀行在聯準會的準備金帳戶，這會消耗準備金。為了防止準備金進一步下降，聯準會將在此基礎上每月額外購買約 100 億至 150 億美元的國債。
報告強調，此類購債目的只是「防止準備金下降」，不應被市場過度解讀為寬鬆訊號。
最終，大摩強調，「真正的關鍵在於美國財政部」。雖然聯準會的投資組合構成可能改變，但財政部的發債決策決定了市場需要吸收多少久期風險。聯準會轉向購買短期國庫券可能有利於財政部增加短債發行，但金融條件是否會得到放鬆，「取決於財政部，而不是聯準會」。
- 美股新週期的基金攻略，哪些標的最受惠？
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 紐約Fed威廉斯：聯準會可能很快準備恢復購債
- 聯準會「印鈔機」或將重啟？前交易員：擴表非刺激 但市場會樂觀解讀
- 融資成本高企聯準會將「救市」？華爾街：或提前採取緊急措施
- 美財長警告房地產市場正在衰退 ！再次呼籲聯準會加速降息救經濟
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇