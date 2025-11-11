鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-11-11 17:10

美國聯準會決定於 12 月 1 日結束量化緊縮 (QT) 政策，提前終止其資產負債表縮減。這一行動比摩根士丹利 (大摩) 此前預期的時程早了約 6 個月。儘管聯準會的決定引起了市場對於政策可能轉向的廣泛討論，但摩根士丹利經濟學家們認為，此舉對流動性和市場的影響，可能不如新聞標題所示的那麼重大。

大摩：聯準會提前結束QT不等於重啟QE 市場關鍵在於財政部發債策略(圖:shutterstock)

以首席全球經濟學家 Seth Carpenter 為首的大摩團隊指出，結束 QT 預示著操作層面的轉變，但並不代表轉向重啟量化寬鬆 (QE)。

經濟學家在一份報告中說明，聯準會的資產負債表規模將保持不變，但「構成將發生變化」。具體而言，聯準會將繼續讓每月約 150 億美元的抵押貸款支持證券 (MBS) 到期流出，但同時會購買等量的短期國庫券來進行替換。

大摩強調，這種操作的本質是資產互換，即與市場「交換證券，而非增加準備金」。因此，這旨在改變資產負債表的「構成」，而非擴大其「規模」，故並非貨幣寬鬆。

此外，對於提前結束 QT 的時機，大摩認為影響相對輕微。提早 6 個月停止國債縮減累積的差異約為 300 億美元，這在聯準會龐大的投資組合和整個市場規模中「相當小」。近期聯準會逆回購操作的增加，也並非注入新的流動性，這些是隔夜交易，隔日就會解除，並不會持久地擴大準備金。

至於資產負債表何時會再次擴張，大摩預計，除了發生衰退或市場壓力等極端情況，未來的擴張將是出於技術性原因：對沖實體貨幣 (現金) 需求的增長。當銀行需要現金補給 ATM 時，聯準會會提供現金並相應扣減銀行在聯準會的準備金帳戶，這會消耗準備金。為了防止準備金進一步下降，聯準會將在此基礎上每月額外購買約 100 億至 150 億美元的國債。

報告強調，此類購債目的只是「防止準備金下降」，不應被市場過度解讀為寬鬆訊號。