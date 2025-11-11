search icon



互補還是取代？HBM之父：HBM是「速度擔當」HBF是容量亡者 兩者是「黃金組合」

鉅亨網編譯陳韋廷

被譽為「高頻寬記憶體 (HBM) 之父」的南韓科學技術院教授金正浩最新表示，AI 時代的權力平衡正從 GPU 轉向記憶體，他的判斷正隨著高頻寬快閃記憶體 (HBF) 的技術突破，加速照進了現實。

cover image of news article
互補還是取代？HBM之父：HBM是「速度擔當」HBF是容量亡者 兩者是「黃金組合」（圖：Shutterstock）

金正浩近日在 YouTube 節目中拋出上述震驚業界的觀點，HBF 是結合 3D NAND Flash 高密度與 HBM 特性的創新儲存技術，其核心架構類似 HBM 的 8-16 層垂直堆疊設計，但以 NAND Flash 替代 DRAM，透過矽通孔 (TSV) 與微凸點技術連接各層，將邏輯晶片與記憶體陣列鍵合，支持並行訪問多個 NAND 子陣列，大幅提升帶寬與吞吐量。簡言之，HBM 是「速度擔當」，擅長 AI 訓練等即時性任務，HBF 則是「容量王者」，專為 AI 推理設計，能完整記憶體百億、千億參數大模型。


這一技術直擊當前 AI 推理的核心痛點：GPU 有 60%-70% 時間處於等待記憶體狀態；1.8T 參數大語言模型 (LLM) 無法完整裝入傳統 HBM，需頻繁從硬碟加載，嚴重拖慢速度。

實測數據顯示，運行 LLaMA 3.1(405B 參數) 時，HBF 性能僅比理想 HBM 方案低 2.2%；單 GPU 搭載 8 個 HBF 堆疊可提供 4TB 儲存空間，是純 HBM 方案的 20 倍以上，真正實現「單卡即推理」。

應用場景上，HBF 可支持超長上下文窗口的 LLM 推理、多模態 AI 處理圖像視頻等大容量數據，還能應用於邊緣 AI(如自動駕駛、智能終端) 及 AI 訓練中的檢查點存儲，大幅縮短模型恢復時間。

產業布局已加速鋪開。SanDisk 今年 8 月與 SK 海力士簽署 MoU，共同制定 HBF 技術規範，預計 2026 下半年推出首批樣品，2027 年初搭載 HBF 的 AI 推理設備上市。SK 海力士已在 2025 年 OCP 峰會推出含 HBF 技術的「AIN 系列」產品。三星電子則已啟動自主 HBF 早期概念設計，瞄準資料中心需求，鎧俠已開發出 5TB 容量、64GB/s 的 HBF 原型，美光科技等巨頭亦密切關注。

金正浩在節目上進一步闡述，HBF 將與 HBM 形成「容量 + 速度」黃金組合。他預言，2027-2028 年 HBF 將迎商業化爆發期，並可能引發產業格局重塑。輝達可能收購 SanDisk、美光等記憶體廠商，以掌控 HBF 核心技術，擺脫對韓廠的依賴。

更長遠看，HBF 將推動 AI 儲存四層架構成型：SRAM(桌面筆電)、HBM(書架)、HBF(地下圖書館)、雲儲存 (公共圖書館)，其中 HBF 作為「AI 模型的深層知識庫」，持續向 HBM 輸送數據，徹底解決「記憶體牆」問題，降低大模型部署門檻。

業界人士預估，2027 年 HBF 將引爆兆元級新賽道，重塑記憶體與 AI 產業格局。

從 HBM 之父「權力轉移論」到技術突破與產業落地，HBF 正宣告 AI 時代的記憶體不再是 GPU「附屬品」，而是決定性能的「新王者」。


