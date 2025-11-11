全球首款2奈米手機！S25賣不動+蘋果Air銷售冷 三星緊急重啟S26+研發

受到 Galaxy S25 Edge 銷量未達預期，加上蘋果 iPhone Air 新機表現疲軟，三星決定重啟 Galaxy S26 + 機型研發。根據部落客 i 冰宇宙最新曝光的渲染圖顯示，S26 + 延續家族極簡設計，機身三圍 158.4 x 75.7 x 7.35mm，內建 4900mAh 電池，支援 45W 有線快充與 15W Qi2 無線充電。

Exynos 2600 晶片採用 1+3+6 十核心設計，最新版本超大核心主頻 3.8GHz，Geekbench 跑分單核心 3455 分、多核心 11621 分，多核心效能對標高通第五代驍龍 8 至尊版，單核心略弱。 S26 + 將延續雙晶片策略，部分市場搭載高通驍龍 8 Elite Gen 5，其他市場則採用 Exynos 2600。

配置上，S26 + 提供 12GB/16GB LPDDR5X RAM，搭配 256GB/512GB UFS 4.0 記憶體，螢幕為 QHD + 解析度 (3120 x 1440)，支援 1-120Hz 自適應刷新率，預先安裝基於安卓 16 的 UIOne 8.5 系統，支援 Wi-Fi 7 與藍牙 6.0，影像方面配備 50MP 主鏡頭 + 12MP 超廣角 + 10MP/12MP 遠攝的三攝組合，前置 12MP 鏡頭。