全球首款2奈米手機！S25賣不動+蘋果Air銷售冷 三星緊急重啟S26+研發
鉅亨網編譯陳韋廷
受到 Galaxy S25 Edge 銷量未達預期，加上蘋果 iPhone Air 新機表現疲軟，三星決定重啟 Galaxy S26 + 機型研發。根據部落客 i 冰宇宙最新曝光的渲染圖顯示，S26 + 延續家族極簡設計，機身三圍 158.4 x 75.7 x 7.35mm，內建 4900mAh 電池，支援 45W 有線快充與 15W Qi2 無線充電。
綜合中國《快科技》與《智電網》報導，Galaxy S26 + 核心亮點在於三星行動體驗部門副總裁確認，S26 系列將全球首發 Exynos 2600 晶片，為全球首款 2 奈米手機晶片，標誌著產業邁入 2 奈米時代。
Exynos 2600 晶片採用 1+3+6 十核心設計，最新版本超大核心主頻 3.8GHz，Geekbench 跑分單核心 3455 分、多核心 11621 分，多核心效能對標高通第五代驍龍 8 至尊版，單核心略弱。 S26 + 將延續雙晶片策略，部分市場搭載高通驍龍 8 Elite Gen 5，其他市場則採用 Exynos 2600。
配置上，S26 + 提供 12GB/16GB LPDDR5X RAM，搭配 256GB/512GB UFS 4.0 記憶體，螢幕為 QHD + 解析度 (3120 x 1440)，支援 1-120Hz 自適應刷新率，預先安裝基於安卓 16 的 UIOne 8.5 系統，支援 Wi-Fi 7 與藍牙 6.0，影像方面配備 50MP 主鏡頭 + 12MP 超廣角 + 10MP/12MP 遠攝的三攝組合，前置 12MP 鏡頭。
一同曝光的 S26 Ultra 則有顯著升級，採用藥丸狀四攝模組，主鏡頭為 200MP 三星 HP2，配備 50MP 超廣角與 50MP 索尼 IMX854 潛望長焦 (5 倍光學變焦)。
三星預計明年 2 月 25 日正式發布 Galaxy S26 系列新機，Exynos 2600 的量產與雙晶片策略落地，有望成為三星衝擊高端手機市場的關鍵。
延伸閱讀
- 銷售冷清！傳蘋果iPhone Air 2不會在2026年發布
- 古爾曼：蘋果計畫為iPhone推出多項衛星驅動新功能
- 備戰雙11及普發萬元檔期 手機品牌祭出降價策略催買氣
- iPhone 17 Pro在「海鷗」颱風中奇蹟生還！泡水外觀無損、手機仍能正常運作
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇