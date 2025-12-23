鉅亨網編輯林羿君 2025-12-23 07:00

《韓國經濟日報》引述半導體產業消息人士報導，受益於記憶體短缺和價格飆漲，預計三星電子記憶體業務部門，以及 SK 海力士第 4 季的毛利率將達到 63% 至 67%，7 年以來首度超越晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 台積電 ADR(TSM-US) 此前預期的中間值 60%。

7年首見！三星、SK海力士毛利率將超越台積電 記憶體黃金期啟動？(圖:shutterstock)

這意味著自 2018 年以來，韓國兩大記憶體巨頭的獲利能力首次超過台積電，同時象著 AI 時代下，記憶體晶片在半導體產業鏈中的核心價值正快速攀升。

過去兩三年，台積電憑藉其 3 奈米及以下的尖端製程和先進封裝技術，成為輝達 (NVDA-US) 、超微半導體 (AMD-US) 、博通 (AVGO-US) 等 AI 晶片的代工主角。然而，隨著 AI 應用場景日益擴大，產業重心已從最初的 AI 訓練轉向 AI 推理，即模型在實際應用中的運算過程。

報導指出，AI 推理需要隨時存取和處理大量活躍資料，對高速儲存的需求激增。這一趨勢不僅帶動高頻寬記憶體（HBM）價格大漲，也推動了 GDDR7 和 LPDDR5 等通用 DRAM 以及 SSD 等儲存產品的價格急劇上揚。在 AI 推理需求驅動下，預計明年儲存市場規模將達到 4,440 億美元。

記憶體市場的火熱已由供應商的亮眼業績得到強力印證。美光科技 (MU-US) 科技上週發布的 2026 會計年度第一季財報顯示，其毛利率達到 56.8%，季增 11 個百分點。更令人關注的是，美光預計第二季毛利率將進一步攀升至 68% 左右（上下浮動 1 個百分點），業績成長幅度被華爾街多家投行譽為半導體歷史上罕見的強勁表現。

美光執行長 Sanjay Mehrotra 更明確強調，預計 DRAM 短缺將持續到 2026 年後，顯示記憶體供不應求的局面將維持一段時間。

分析人士指出，部分投資人仍低估了 AI 對記憶體晶片需求的帶動幅度。隨著 AI 應用更加廣泛，對活躍資料儲存的需求將持續提升，傳統的機械硬碟難以滿足高速讀取需求，使得 SSD 等記憶體產品的應用持續擴大。