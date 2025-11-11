鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-11-11 01:08

‌



綜合外媒周一 (10 日) 報導，美國政府關門進入第 41 天，全國航班延誤與取消持續惡化，航空交通管制 (ATC) 人力短缺問題達臨界點。由於聯邦航空管理局 (FAA) 人員被迫無薪工作，航管缺勤率上升，影響已從區域線蔓延至主要機場。美國總統川普周一警告，若航管人員繼續缺勤，將遭「扣薪」處分，並承諾給持續執勤者發放獎金，以穩定人力。

飛不了！川普警告航管「不上班就扣薪」 達美、聯合航空加發津貼救班表(圖：REUTERS/TPG)

根據航空數據公司 Cirium 統計，周一全美共計 25,733 架次航班中，有 1,432 班取消、占比約 5.5%，且仍在增加。周末期間更出現超過 1.8 萬架航班延誤、4,500 班取消，是今年以來最嚴重的航班中斷之一。根據 FlightAware 資料，周日全美取消航班數達 2,631 班，約占全天航班的 10%，為 2024 年以來第四糟紀錄。

‌



航管缺薪缺人、航空公司加碼獎金 航班混亂持續擴大

由於航管人員連續兩個薪資週期未獲支付，部分員工被迫兼職維生。全美航管人員協會 (NATCA) 主席丹尼爾斯 (Nick Daniels) 指出：「他們現在得煩惱如何支付房租、買食物、照顧孩子，而非專注於航管任務。壓力與疲勞正在侵蝕飛航安全。」

周末起，FAA 亦開始對部分私人航班實施限制措施，以減輕主要機場壓力。不過，美國商業航空協會 (NBAA) 指出，許多私人飛機原本就不使用最繁忙的商用機場，實際影響有限。

川普強硬施壓：不上班就「扣薪」 國會仍陷僵局

面對航空混亂升溫，川普周一在社群平台 Truth Social 上發文警告：「所有航管人員必須立即回到工作崗位！任何不復工的人將被大幅『扣薪』！」他同時承諾，將建議國會核准為持續執勤的「愛國航管」發放每人 1 萬美元獎金。

圖：川普 Truth Social

不過，這項獎金必須經國會批准，尚未納入正在審議的預算法案。該法案預計保障所有聯邦雇員停擺期間的追溯薪資，並在政府重啟後召回被迫放無薪假的公務員。

目前參議院已有部分溫和派民主黨議員倒戈，支持與共和黨協商的撥款方案，顯示政府關門的政治僵局出現鬆動。然而，最終投票時程尚未確定，眾議院仍存在反對聲音。