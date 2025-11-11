飛不了！川普警告航管「不上班就扣薪」 達美、聯合航空加發津貼救班表
鉅亨網編譯段智恆 綜合外電
綜合外媒周一 (10 日) 報導，美國政府關門進入第 41 天，全國航班延誤與取消持續惡化，航空交通管制 (ATC) 人力短缺問題達臨界點。由於聯邦航空管理局 (FAA) 人員被迫無薪工作，航管缺勤率上升，影響已從區域線蔓延至主要機場。美國總統川普周一警告，若航管人員繼續缺勤，將遭「扣薪」處分，並承諾給持續執勤者發放獎金，以穩定人力。
根據航空數據公司 Cirium 統計，周一全美共計 25,733 架次航班中，有 1,432 班取消、占比約 5.5%，且仍在增加。周末期間更出現超過 1.8 萬架航班延誤、4,500 班取消，是今年以來最嚴重的航班中斷之一。根據 FlightAware 資料，周日全美取消航班數達 2,631 班，約占全天航班的 10%，為 2024 年以來第四糟紀錄。
航管缺薪缺人、航空公司加碼獎金 航班混亂持續擴大
由於航管人員連續兩個薪資週期未獲支付，部分員工被迫兼職維生。全美航管人員協會 (NATCA) 主席丹尼爾斯 (Nick Daniels) 指出：「他們現在得煩惱如何支付房租、買食物、照顧孩子，而非專注於航管任務。壓力與疲勞正在侵蝕飛航安全。」
航空公司也被迫祭出應急方案。達美航空 (DAL-US) 與聯合航空 (UAL-US) 向機組員發出內部通知，提供額外加班津貼以鼓勵接班，試圖維持航班運作。消息人士指出，這類額外津貼過去多見於暴風雪或罷工期間，如今卻成為政府停擺期間的例外措施。
停擺導致的混亂也波及其他產業。租車公司赫茲 (Hertz)(HTZ-US) 表示，單程租車需求明顯增加；包機公司 Flexjet 則指出，近幾日私人飛機需求激增，許多商務旅客改以私人航班應對大規模延誤。
周末起，FAA 亦開始對部分私人航班實施限制措施，以減輕主要機場壓力。不過，美國商業航空協會 (NBAA) 指出，許多私人飛機原本就不使用最繁忙的商用機場，實際影響有限。
川普強硬施壓：不上班就「扣薪」 國會仍陷僵局
面對航空混亂升溫，川普周一在社群平台 Truth Social 上發文警告：「所有航管人員必須立即回到工作崗位！任何不復工的人將被大幅『扣薪』！」他同時承諾，將建議國會核准為持續執勤的「愛國航管」發放每人 1 萬美元獎金。
不過，這項獎金必須經國會批准，尚未納入正在審議的預算法案。該法案預計保障所有聯邦雇員停擺期間的追溯薪資，並在政府重啟後召回被迫放無薪假的公務員。
目前參議院已有部分溫和派民主黨議員倒戈，支持與共和黨協商的撥款方案，顯示政府關門的政治僵局出現鬆動。然而，最終投票時程尚未確定，眾議院仍存在反對聲音。
芝加哥、紐約拉瓜迪亞 (LaGuardia) 與紐華克自由 (Newark Liberty) 等主要樞紐機場周一取消航班比例超過 8%，再度顯示美國航空網路壓力持續升高。分析人士指出，隨感恩節假期臨近，若停擺未能迅速解除，航空運輸恐面臨全面癱瘓風險。
- 美股新週期的基金攻略，哪些標的最受惠？
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 美國航班恐雪上加霜！芝加哥暴雪與政府限飛令雙重打擊 逾萬班次受影響
- 降本求生！雷諾終止與Valeo合作 傳轉向中國供應商開發無稀土馬達
- OpenAI瞄準醫療應用！傳打造AI健康助理 挑戰蘋果與Google未竟醫療夢
- 〈美股早盤〉華府停擺現轉機！主要指數開高 投資人重回風險資產
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告