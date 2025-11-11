歐洲企業預料2026年將更明顯感受美國關稅衝擊
鉅亨網編譯鍾詠翔
根據歐洲企業協會（BusinessEurope）周一（10 日）發布的調查，歐洲企業預計，相較於 2025 年，在 2026 年將更明顯感受到美國關稅及其他貿易緊張局勢帶來的衝擊。今年關稅影響之所以較小，部分原因是企業通過提前出貨減輕影響。
據《路透社》報導，調查結果顯示，貿易緊張局勢今年預計將令歐元區、歐盟以及更廣泛的歐洲經濟體的國內生產毛額（GDP）減少約 0.03 個百分點；到了 2026 年，負面影響可能擴大至 0.5 至 0.6 個百分點，其中歐元區受衝擊最為嚴重。
這項調查基於歐盟內部及部分非歐盟國家一共 36 個全國性商業聯合會的意見，參與調查的非歐盟國家包括英國、瑞士、土耳其和烏克蘭。
歐洲企業協會表示，調查結果與歐洲央行（ECB）的觀點一致，即在 2025 年至 2027 年期間，關稅及相關不確定性對歐元區成長的負面影響大約為 0.7 個百分點。
歐洲央行指出，這一影響程度低於此前預期，因為在 7 月底歐盟與美國達成協議後，政策不確定性迅速下降。
然而，歐洲企業協會也表示，企業仍對前景缺乏可預測性感到擔憂，並認為關稅的延遲效應以及美國未來關稅政策的不確定性，仍將對中期成長構成挑戰。
據歐盟執委會統計，美國和歐盟之間每年貿易額可達 1.6 兆歐元。
今年 8 月，美國政府與歐盟達成貿易協議，同意對大多數輸美歐盟商品統一徵收 15% 的關稅。這一關稅稅率低於川普 4 月初宣布的「對等關稅」稅率——當時歐盟被施加 20% 關稅——但約為之前平均關稅（4.8%）的三倍。
- 美股新週期的基金攻略，哪些標的最受惠？
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 瑞士傳與美國關稅談判現曙光 擬由39%降至15%
- 美國政府關門最終章？眾院議長強生促議員返華府 準備表決參院協議
- 〈美股早盤〉華府停擺現轉機！主要指數開高 投資人重回風險資產
- 川普提出2000美元關稅「紅利」 財政部長貝森特暗示可能透過減稅達成
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇