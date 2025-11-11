鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-11-11 04:00

根據歐洲企業協會（BusinessEurope）周一（10 日）發布的調查，歐洲企業預計，相較於 2025 年，在 2026 年將更明顯感受到美國關稅及其他貿易緊張局勢帶來的衝擊。今年關稅影響之所以較小，部分原因是企業通過提前出貨減輕影響。

歐洲企業預料2026年將更明顯感受美國關稅衝擊。（圖：Shutterstock）

據《路透社》報導，調查結果顯示，貿易緊張局勢今年預計將令歐元區、歐盟以及更廣泛的歐洲經濟體的國內生產毛額（GDP）減少約 0.03 個百分點；到了 2026 年，負面影響可能擴大至 0.5 至 0.6 個百分點，其中歐元區受衝擊最為嚴重。

這項調查基於歐盟內部及部分非歐盟國家一共 36 個全國性商業聯合會的意見，參與調查的非歐盟國家包括英國、瑞士、土耳其和烏克蘭。

歐洲企業協會表示，調查結果與歐洲央行（ECB）的觀點一致，即在 2025 年至 2027 年期間，關稅及相關不確定性對歐元區成長的負面影響大約為 0.7 個百分點。

歐洲央行指出，這一影響程度低於此前預期，因為在 7 月底歐盟與美國達成協議後，政策不確定性迅速下降。

然而，歐洲企業協會也表示，企業仍對前景缺乏可預測性感到擔憂，並認為關稅的延遲效應以及美國未來關稅政策的不確定性，仍將對中期成長構成挑戰。

據歐盟執委會統計，美國和歐盟之間每年貿易額可達 1.6 兆歐元。