〈美股早盤〉華府停擺現轉機！主要指數開高 投資人重回風險資產
鉅亨網編譯段智恆 綜合外電
美國主要指數周一 (10 日) 開盤上揚，因美國國會就結束創紀錄的政府關門出現進展跡象，激勵投資人情緒。參議院議員推動協商法案闖關，帶動市場押注停擺即將落幕，標普 500 與那斯達克指數同步上升。分析人士指出，政府關門若獲解決，不僅可解除經濟前景的不確定性，也將讓被迫暫停的就業與通膨等數據重回視野。
截稿前，道瓊工業指數漲逾 330 點或近 0.7%，那斯達克綜合指數漲逾 420 點或近 1.9%，標普 500 指數漲近 1.2%，費城半導體指數漲近 3.0%。
美國政府關門有望結束，帶動市場情緒回暖。美股期指周一全面上揚，美債殖利率同步走高，投資人押注風險資產，樂觀看待停擺危機可望解除後的經濟前景。
標普 500 指數期貨上漲 0.9%，那斯達克 100 期貨勁揚 1.5%。先前大跌的「美股七雄」(Magnificent Seven)再度領漲，其中輝達 (NVDA-US) 盤前上漲超過 3%。市場因民主黨部分參議員倒戈，與共和黨共同推動預算法案闖關而受到鼓舞。
State Street Global Markets 股票研究主管 Marija Veitmane 表示：「市場對美國政府停擺可能解決的消息反應正面。我們原本就對股市持樂觀看法，上週的回檔反而是逢低布局的好機會。」
投資氣氛回溫也帶動其他市場，油價、金屬及比特幣全線走高，歐洲 Stoxx 600 指數漲幅創 6 月以來最大。美債全線下跌，10 年期殖利率上升 4 個基點至 4.13%。金價也受惠於市場預期聯準會 (Fed) 下月可能降息而同步上漲。
在第三季財報季進入尾聲之際，美企獲利成長創四年最快，提振投資人信心。瑞銀 (UBS) 策略師預期，隨著企業獲利動能持續，標普 500 指數明年有望升至 7,500 點，較目前水準上漲約 11%；摩根士丹利 (MS-US) 亦看好企業獲利已明顯回升。
不過，停擺的最終結局仍未確定。參議院尚未排定最終投票，法案仍須獲眾院通過後，才可送交美國總統川普簽署生效。Swissquote 資深分析師 Ipek Ozkardeskaya 指出：「這可能只是冗長政治戲碼的開場，但投資人已經抓住任何進展跡象。他們需要更多數據來了解美國經濟現況、通膨與就業趨勢，並推測聯準會下一步政策方向。」
儘管市場氣氛轉趨樂觀，部分投資人仍擔憂波動可能持續。美國消費者信心走弱、債市緊張情緒及科技股估值過高等因素，仍讓市場缺乏穩定基礎。
此外，台積電周一公布 10 月營收增速放緩，引發外界對人工智慧 (AI) 榮景可持續性的再度討論。隨著政府恢復公布經濟數據，投資人也擔心實際數據恐不如預期。由於勞工統計局 (BLS) 在停擺期間暫停現場資料蒐集，即將出爐的通膨報告品質也可能受影響。
法國巴黎資產管理公司 (BNP Paribas Asset Management) 主管 Fabien Benchetrit 指出：「目前我最關注的是就業數據及負面消息的風險。其次是 AI 巨額資本支出是否能轉化為預期的銷售與獲利成長。」
市場分析人士認為，若政府停擺能順利解除，經濟數據重新發布，將為 Fed 判斷降息時機提供更多依據，也可望為投資人帶來短期喘息契機。然而，在全球估值偏高與通膨陰霾仍未消退的環境下，風險情緒能否持久回溫，仍有待觀察。
截至台北時間周一（10 日）22 時許：
- 道瓊工業指數上漲 223.72 點或 0.48%，暫報 47,210.82 點
- 那斯達克綜合指數上漲 389.74 點或 1.69%，暫報 23,394.28 點
- 標普 500 指數上漲 69.78 點或 1.04%，暫報 6,798.58 點
- 費半上漲 212.97 點或 3.07%，暫報 7,160.34 點
- 台積電 ADR 上漲 3.02% 至每股 295.20 美元
- 10 年期美債殖利率升至 4.11%
- 紐約輕原油上漲 0.59% 至每桶 60.10 美元
- 布蘭特原油上漲 0.55% 至每桶 63.98 美元
- 黃金上漲 2.08% 至每盎司 4,093.40 美元
- 美元指數跌至 99.43
焦點個股：
台積電 (TSM-US) 早盤股價上漲 3.02%，至每股 295.05 美元
台積電 (2330-TW)10 月營收雖創新高，但年增率放緩至 17%，為近一年半最低，外媒指出，這項變化不意味人工智慧 (AI) 熱潮降溫，而是市場進入「榮景消化期」。截稿前，台積電 ADR(TSM-US) 周一美股盤前股價上漲 2.15%，每股暫報 292.67 美元，全年漲幅已達 45%，顯示市場對 AI 周期的信心依舊。
微軟 (MSFT-US) 早盤股價上漲 0.60%，至每股 499.80 美元
《華爾街日報》(WSJ) 周一報導，微軟近期雖在財報中釋出部分與 OpenAI 往來的資訊，但這些揭露仍遠不足以滿足投資人對透明度的期待，尤其是雙方合作對微軟財務報表的影響顯然相當重大。報導指出，若雙方交易規模不具重大性，缺乏揭露尚可理解，但目前情況顯示，微軟與 OpenAI 的往來金額龐大且攸關投資人利益，顯然已屬重大事項，未達到讓外部讀者能「了解該交易對財報的影響」的標準。
CoreWeave(CRWV-US) 早盤股價上漲 4.29%，至每股 108.47 美元
雲端新勢力 CoreWeave 將於周一美股盤後公布財報。該公司上周股價暴跌 22%，反應市場對 Meta(META-US)、微軟 (MSFT-US) 等科技巨頭的巨額 AI 支出及近幾周宣布、以 OpenAI 為核心的眾多 AI 循環交易，憂慮日增。投資人正留意其能否在快速擴張中實現獲利。
今日關鍵經濟數據：
無
華爾街分析：
摩根士丹利分析師指出，目前已出現獲利復甦的「明確跡象」，美國企業正獲得更強的定價能力。該行分析師在報告中寫道：「儘管 Fed 政策指引與政府停擺帶來的不確定性近期對股價造成壓力，但這些都是暫時性阻力，2026 年市場將在獲利成長的驅動下實現穩健表現。」
