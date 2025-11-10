鉅亨網編譯段智恆 2025-11-10 19:30

‌



根據《彭博》周一 (10 日) 報導，美國航班延誤與取消潮進入新一周，芝加哥暴雪再度加劇混亂。美國主要航空樞紐之一芝加哥預計將降下數吋積雪，加上政府持續施行的航班限令，恐讓周一全美航班大亂。

美國航班恐雪上加霜！芝加哥暴雪與政府限飛令雙重打擊 逾萬班次受影響(圖：REUTERS/TPG)

根據航班追蹤網站 FlightAware 數據，截至紐約時間周一上午五點，美國境內及進出航班共有 1,440 班取消、743 班延誤。僅周日一天，全美就有超過 1 萬班次延誤或取消，其中約 2,000 班 (約占國內航班 8%) 遭取消，顯示航班調度嚴重失序。芝加哥地區暴雪導致的能見度下降與地面作業困難，是最新一波延誤的主因。

‌



目前美國政府停擺已超過 40 天，參議院雖於周日跨出關鍵一步，部分溫和派民主黨議員與共和黨達成共識，但眾議院仍存強烈反對，法案能否順利過關仍不明朗。由於僵局延長，空中交通管制員已面臨第二次薪資中斷。美國聯邦航空總署 (FAA) 於周末警告，因人力短缺，全美多個機場及空域出現延誤情形。

交通部長達菲 (Sean Duffy) 指出，若停擺持續，航管系統壓力將在感恩節旅運高峰前進一步惡化，甚至可能陷入「幾近停擺」狀態。

根據 FAA 最新公告，從周二 (11 日) 早上 6 時起，航空公司每日航班削減幅度將自現行的 4% 提高至 6%，預計至周五 (14 日) 增至 10%。部分大型機場亦開始限制商務包機進場，以緩解航管壅塞。