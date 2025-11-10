Fed鴿派再發聲！戴莉：降息要保持「開放心態」

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-11-10 21:50

美國聯準會 (Fed) 舊金山分行總裁戴利戴莉 (Mary Daly) 表示，近期美國就業成長放緩，主因可能是企業對人力需求減弱，而非移民政策收緊導致勞動力下降。她呼籲決策者在評估是否進一步降息時，應保持「開放的心態」，並全面審視證據。

戴莉在周一 (10 日) 發表的部落格文章指出，美國單月新增就業數從 2024 年的每月約 15 萬人降至 2025 年上半年約 5 萬人，但這一減速主要反映需求轉弱。她寫道：「企業對勞工的需求確實下降，恰巧與勞動供給的減少同時發生，因此失業率表面上維持穩定。」

她強調，名目與實質薪資成長均出現放緩，即使在外籍移工占比較高的產業也不例外，顯示放緩屬於景氣週期影響而非結構性問題。若成長放緩主因是勞動供給受限，薪資應會加速上升，但實際情況相反。

戴莉未明確表態是否支持 12 月會議再降息，但她表示，Fed 今年已連續兩次降息各一碼 (25 個基點)，目前需要評估美國經濟是否仍有通膨再起風險，或正邁向由人工智慧(AI) 帶動的生產力成長期。她說：「制定適當政策需要保持開放心態，並從爭論的雙方尋找證據。」

戴莉指出，關稅對物價的影響目前仍屬有限，並未引發更廣泛的通膨壓力。「至今關稅的影響主要侷限於商品價格，對服務項通膨與通膨預期的外溢效應不大。」她補充，目前通膨水準雖仍偏高，但相對穩定且受控。

她認為，貨幣政策能影響景氣循環相關的變化，例如企業雇用與投資的需求，但難以改變結構性問題，如移民減少或勞動人口萎縮等。

戴莉並以歷史對照指出，決策者不應過度擔心重演 1970 年代高通膨的錯誤，而忽視 1990 年代生產力提升帶來的機會。「我們不該一味避免成為 1970 年代的 Fed，卻因此錯過 1990 年代的繁榮，讓成長與就業受損，那將是用另一個錯誤取代舊錯。」