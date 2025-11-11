鉅亨網編譯段智恆 2025-11-11 03:00

‌



《路透》周一 (10 日) 報導，日本車廠本田汽車 (Honda) 日前下修全年獲利預期兩成，主因包括美國關稅衝擊與晶片短缺，但分析指出，真正威脅本田長遠發展的，並非關稅或供應瓶頸，而是中國電動車品牌的急速崛起。

關稅與晶片雙壓！本田獲利展望惡化 分析：真正威脅來自中國電動車(圖：REUTERS/TPG)

晶片短缺與美關稅夾擊 本田全年財測下修兩成

日本第二大汽車製造商本田表示，受美國加徵關稅與部分車用晶片短缺影響，將全年營益預期下修約 20%。該公司估計，美國關稅將造成約 3,850 億日元 (約 26 億美元) 損失，雖低於先前預估的 4,500 億日元。

晶片問題同樣成為關鍵變數。本田指出，旗下部分零組件使用荷蘭晶片商安世半導體 (Nexperia) 產品，而該公司已於 9 月底被荷蘭政府接管，導致供應鏈出現瓶頸。這波短缺迫使本田暫時關閉墨西哥工廠，並調整美加產能，對營益造成約 1,500 億日元 (約 9.9 億美元) 影響。

消息傳開後，本田股價周一在東京大跌 4.7%。該公司同時將本會計年度全球汽車銷量預估由原本的 362 萬輛下修至 334 萬輛，其中約 11 萬輛的減產歸因於晶片供應不足。

中國電動車競爭加劇 日系車東南亞地位不保

儘管短期挑戰來自關稅與晶片，本田高層坦言，真正的壓力來自中國電動車品牌在亞洲市場的攻勢。執行副總裁 Noriya Kaihara 指出：「在泰國等市場，競爭格局已相當激烈，我們在價格上的優勢幾乎喪失。」

根據本田最新預估，本財年在亞洲 (含中國) 汽車銷量將降至 92.5 萬輛，較先前目標減少超過 10%，其中亞洲 (不含中國) 銷量較去年大減 7.5 萬輛。

本田在印尼今年前九個月零售銷量年減近 30%，馬來西亞下降 18%，泰國下降 12%。公司明年度在東南亞的新車計畫僅有 City 房車改款，車款更新時程落後，恐進一步讓中國品牌坐大。

分析人士指出，隨中國國內車市陷入價格戰，中國電動車廠正加速海外擴張，東南亞成為下一個戰場。

印度成避風港 汽機車業績分化擴大

面對中國競爭，本田與其他日系車廠正轉向印度尋求突破。由於當地市場幾乎對中國品牌關上大門，本田上月宣布，將把印度打造為電動車生產與出口基地。豐田與鈴木也已分別投資共約 110 億美元，擴大印度的製造與出口布局。

然而，本田汽車業務仍陷入結構性困境。該公司汽車部門已連續三季出現營業虧損，與摩托車事業創下歷史新高的獲利形成強烈對比。日本分析師 Yoshio Tsukada 指出：「若將四輪與二輪事業拆開，摩托車業務能獨立茁壯，但汽車部門在現有架構下仍極為艱困。」

北美市場雖仍是本田最大銷售來源，占全球出貨 42%，但晶片短缺導致美墨加三地生產受阻，削弱整體營運動能。過去一年本田股價下跌約 1.4%，明顯落後日經 225 指數近 28% 的漲幅。