鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-11-10 20:30

台積電 (2330-TW)10 月營收雖創新高，但年增率放緩至 17%，為近一年半最低，外媒指出，這項變化不意味人工智慧(AI) 熱潮降溫，而是市場進入「榮景消化期」。截稿前，台積電 ADR(TSM-US)周一 (10 日) 美股盤前股價上漲 2.15%，每股暫報 292.67 美元，全年漲幅已達 45%，顯示市場對 AI 周期的信心依舊。

AI熱潮沒退！台積電10月營收增速放緩 外媒：進入理性成長階段(圖：REUTERS/TPG)

根據該公司公告，10 月營收達新台幣 3,674.7 億元 (約 118.6 億美元)，年增 16.9%。《彭博》指出，數據放緩反映投資人對 AI 供應鏈的可持續性產生分歧，一方面擔憂科技股漲勢已近高峰，但另一方面，各大科技巨頭仍大舉擴張 AI 投資，使市場仍充滿矛盾情緒。

《巴隆周刊》(Barron’s)分析，台積電是輝達 (NVDA-US) 最主要的 AI 晶片代工夥伴，單月增幅放緩不應被視為需求轉折，而可能與客戶下單時程調整有關。報導強調，台積電 AI 晶片營收預估將在 2025 年翻倍，未來五年年均成長率可達 45%，顯示中長線動能依舊強勁。

輝達執行長黃仁勳上周訪台期間再度與台積電執行長魏哲家會面，據報要求增加 3 奈米晶圓產能。台媒估計，輝達 AI 晶片訂單可能推升台灣廠區月產能高達 50%。黃仁勳受訪時表示，公司業務「每月都在變得更強」，顯示 AI 晶片需求持續升溫。

儘管市場近期出現修正聲浪，部分投資機構甚至押注 AI 股將面臨回調，但主流觀點仍偏向樂觀。《彭博》引述資料指出，Meta(META-US)、Alphabet(GOOGL-US)、亞馬遜 (AMZN-US) 與微軟 (MSFT-US) 等 AI 巨頭明年合計資本支出將超過 4,000 億美元，年增約 21%，為 AI 資料中心建設提供長期支撐。