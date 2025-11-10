鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-11-10 21:27

‌



13 家上市金控 2025 年 10 月自結獲利全數出爐！美國聯準會一如預期持續降息，帶動台、美股市再創新高，金融市場整體環境轉佳，壽險型金控獲利重拾動能。根據各公司公告，13 家金控 10 月稅後純益合計約 737.56 億元，月增 6.87%，前 10 月累計稅後純益達 5065.36 億元 (不含原新光金今年截至 7/24 前的損益)。值得注意的是，國泰金奪下單月獲利王，台新新光更躍居第三名，而累計獲利王仍是富邦金，玉山金與永豐金則是唯二前 10 月賺贏去年的金控。

13家金控10月合賺737億元 國泰金奪單月獲利王 這2家前10月已賺贏去年。(圖：shutterstock)

‌



從個別公司來看，10 月有 2 家金控獲利突破百億，國泰金單月狂賺 194.4 億元，奪下單月金控獲利王寶座，富邦金以 179.2 億元居第二，台新新光金控則以 78.4 億元躍居第三，合併後逐漸展現整合成效，中信金、凱基金分別以 65.84 億元、47.49 億元，排名第四與第五。

累計前 10 月獲利方面，富邦金突破千億、達 1088.4 億元穩居冠軍，國泰金以 942.2 億元位居第二，中信金 673.43 億元居第三，台新新光 338.3 億元居第四，兆豐金與元大金皆逾 300 億元緊追在後，玉山金近 300 億元排名第 7。

若以獲利成長幅度觀察，共有 7 家金控累計稅後純益較去年同期成長，其中玉山金年增 31% 穩坐「成長王」，永豐金、華南金同樣繳出雙位數增長表現，中信金、第一金、合庫金、國票金亦為正成長。

每股純益 (EPS) 方面，富邦金以 7.51 元居首；國泰金 6.16 元次之，中信金為 3.4 元，元大金、兆豐金也都站上 2 元大關。

值得注意的是，台新新光金控公布 2025 年 10 月自結稅後純益 78.4 億元，累計前 10 月稅後純益 338.3 億元，每股稅後純益 (EPS) 1.88 元。公司依 IFRS 3 規定，合併後重估原新光金控子公司資產負債公允價值，並追溯自 7 月 24 日起至 10 月底的影響，使 10 月損益同步反映調整。

進一步比較 4 家公股金控，整體來看，獲利維持穩健，其中，兆豐金累計獲利規模持續領先，華南金成長動能最強，第一金與合庫金表現相對平穩。隨著聯準會啟動降息循環，第 4 季在利差改善與投資收益支撐下，公股金控獲利有望維持高檔水準，力拚超越去年全年水準。