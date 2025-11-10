大同總經理由張松鑌接任攻AI商機 Q3獲利13.85億年減逾7成

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-11-10 20:25

大同 (2371-TW) 今 (10) 日召開董事會，通過新任總經理由張松鑌接任，將鎖定 AI 領域並搶攻相關商機。大同也同步公告第三季財報，由於去年第三季芙蓉大樓資產活化案入帳，墊高基期，大同第三季稅後純益 13.85 億元，年減逾 7 成，每股純益 0.65 元。

大同新任總經理張松鑌。(圖：大同提供)

大同表示，張松鑌曾服務於東元 (1504-TW) 及中興電 (1513-TW)，擔任東元智慧能源事業群總經裡期間，統籌智慧能源事業群包括 EPC 工程及膝關電力設備，並取得台灣高鐵、台鐵等多項大型工程專案。另外，也與西門子合作在台灣自製潔淨氣體絕緣開關設備，參與多項離岸風電陸域變電站工程、儲能系統工程、升壓站及 STATCOM 統包等大型電力系統工程。

大同進一步提到，張松鑌在 AI 領域的經驗，指出其曾參與 Google(GOOG-US) 的台灣資料中心的雲端機房 (IDC) 第一期至第五期電力及光纖工程。

大同指出，將借重張松鑌在機電能源與 AI 領域的經驗，結合大同與新能源事業優勢，進軍 AI 資料中心建置及相關電力系統設備供應鏈。

大同第三季營收 133.63 億元，季增 2.32%，年增 9.73%，創 7 季以來新高；毛利率 16.25%，季減 1.14 個百分點，年減 1.24 個百分點；營益率 4.16%，季減 1.96 個百分點，年減 55.78 個百分點；稅後純益 6.11 億元，季增 30.28%，年減 91.21%，每股純益 0.29 元。

大同今年前三季營收 370.4 億元，年增 3.44%；毛利率 17.24%，年增 2.71 個百分點；營益率 4.72%，年減 14.99 個百分點；稅後純益 13.85 億元，年減 79.4%，每股純益 0.65 元。

大同說明各事業群展望，重電事業方面，積極開拓再生能源案場的電力變壓器與非晶質變壓器商機，美國市場的石化產業用變壓器也陸續交貨，而 EPC 及通路客戶則已進到協商階段。

電表事業部分，大同指出，內外銷訂單能見度看至 2027 年，日本第二世代電表、東南亞市場電表也於 11 月開始出貨，產能持續滿載。