鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-11-06 23:22

綜合外媒報導，美國前眾議院議長、民主黨重量級政治人物裴洛西 (Nancy Pelosi) 周四 (6 日) 表示，將不再尋求 2026 年國會連任，結束長達近 40 年的國會生涯。現年 85 歲的裴洛西為史上首位女性眾議院議長，以強大立法動員能力與鮮明執政風格聞名，是美國政壇近代最具影響力的人物之一。

40年傳奇落幕！裴洛西宣布明年不再競選連任 任期屆滿後告別國會(圖：REUTERS/TPG)

裴洛西透過在社群媒體發布的影片宣布這項決定，表示代表舊金山民眾在國會發聲「是她一生最大的榮耀」。她說：「我真的很熱愛為民發聲。這就是為什麼我要告訴各位：我將不再尋求連任國會議員。」她也強調，將懷著感恩心情迎接自己的最後任期。

‌



裴洛西 1987 年首次當選，2002 年成為民主黨國會領袖，2007 年在民主黨奪回眾院多數後正式接下議長槌，締造美國政治史上女性首次掌握眾議院議程的里程碑。她兩度擔任議長，共跨越四位美國總統任期，對民主黨政策推進與國會運作具有深遠影響。

她在歐巴馬政府時期扮演關鍵角色，推動《平價醫療法案》(Affordable Care Act) 過關；金融危機後支持通過《陶德 - 佛朗克法案》(Dodd-Frank Act) 加強華爾街監管；也協助採行大型經濟刺激措施。拜登政府上任後，她再度於國會強力鞭策黨內完成基礎建設法案與《降低通膨法案》(IRA)，推動綠能補貼及降藥價政策落地。

裴洛西亦因與川普的激烈角力屢屢登上新聞頭條，包括在 2020 年國情咨文後當眾撕毀演說稿、領導民主黨對川普進行兩次彈劾等，成為共和黨選戰攻擊對象。此外，她在 2024 年初也公開與拜登就競選問題立場出現分歧，此後拜登宣布退選，由賀錦麗 (Kamala Harris) 接棒。

裴洛西近年持續面臨黨內要求交棒的壓力，加上美國政治局勢更加撕裂，她亦成為極端份子威脅目標。2021 年 1 月 6 日國會暴動時，暴民闖入尋找她本人；2022 年，歹徒入侵其舊金山住所並重擊丈夫頭部，震驚全美。

裴洛西的退休將為舊金山長期穩固的民主黨選區帶來數十年來首次權力真空，州議員維納 (Scott Wiener) 等數名人物已展開競選活動。她的離開也象徵民主黨領導世代更替壓力升高，在川普再度活躍的政治環境中，民主黨正尋求新的核心敘事和值得信賴的新一代掌舵人。