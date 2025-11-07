木頭姐認了！穩定幣搶市 下修比特幣2030年目標價
鉅亨網編譯王貞懿
據《CNBC》周四 (6 日) 報導，方舟投資創辦人「木頭姐」凱西・伍德 (Cathie Wood) 調降比特幣預測，將 2030 年最樂觀目標從 150 萬美元下修至 120 萬美元。她直言，穩定幣在新興市場的擴張速度超乎預期，正搶走比特幣原本該扮演的角色。
這是伍德首度大幅調整比特幣長期展望。方舟投資過去認為比特幣可兼具價值儲存與全球結算功能，但如今與法幣掛鉤的穩定幣正在蠶食這塊市場。
「新興市場是關鍵，」伍德說：「我們看到美國機構開始布局新支付管道，穩定幣是核心。這個變化很快。」
本周一 (3 日)，比特幣跌破 10 萬美元，這是逾四個月來首見，主因是風險資產遭拋售。目前比特幣報價暫時回到 10 萬美元之上。
