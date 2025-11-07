search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


美股

木頭姐認了！穩定幣搶市 下修比特幣2030年目標價

鉅亨網編譯王貞懿


據《CNBC》周四 (6 日) 報導，方舟投資創辦人「木頭姐」凱西・伍德 (Cathie Wood) 調降比特幣預測，將 2030 年最樂觀目標從 150 萬美元下修至 120 萬美元。她直言，穩定幣在新興市場的擴張速度超乎預期，正搶走比特幣原本該扮演的角色。

cover image of news article
伍德表示穩定幣在新興市場快速擴張，正搶走比特幣原本該扮演的角色。(圖:Reuters/TPG)

這是伍德首度大幅調整比特幣長期展望。方舟投資過去認為比特幣可兼具價值儲存與全球結算功能，但如今與法幣掛鉤的穩定幣正在蠶食這塊市場。


「新興市場是關鍵，」伍德說：「我們看到美國機構開始布局新支付管道，穩定幣是核心。這個變化很快。」

本周一 (3 日)，比特幣跌破 10 萬美元，這是逾四個月來首見，主因是風險資產遭拋售。目前比特幣報價暫時回到 10 萬美元之上。

不過伍德強調，即便下修預測，她對比特幣仍深具信心，因為機構對比特幣的參與才剛起步，潛力還很大。

文章標籤

比特幣凱西伍德木頭姐方舟投資穩定幣加密貨幣數位資產新興市場

相關行情

台股首頁我要存股
比特幣101550.02-2.42%

延伸閱讀

section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告


    Empty
    Empty