木頭姐認了！穩定幣搶市 下修比特幣2030年目標價

據《CNBC》周四 (6 日) 報導，方舟投資創辦人「木頭姐」凱西・伍德 (Cathie Wood) 調降比特幣預測，將 2030 年最樂觀目標從 150 萬美元下修至 120 萬美元。她直言，穩定幣在新興市場的擴張速度超乎預期，正搶走比特幣原本該扮演的角色。