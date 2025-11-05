鉅亨網編譯段智恆 2025-11-05 22:00

‌



根據《彭博》周三 (5 日) 援引知情人士消息報導，中資背景微機電系統 (MEMS) 晶片製造商 Silex Microsystems 正評估最快於明年在斯德哥爾摩證券交易所 (Nasdaq Stockholm) 首次公開募股 (IPO)。該公司近期股權變動，使控制權自中國股東轉移至瑞典投資者手中，外界認為更有助其爭取海外投資人青睞。

去中資化？Silex衝刺瑞典IPO 市值喊破10億美元(圖：REUTERS/TPG)

知情人士指出，總部位於斯德哥爾摩的 Silex 近期已就 IPO 規劃與顧問商討中。公司今年稍早透過股權出售，估值達 55 億瑞典克朗 (約 5.7 億美元)，其中一名知情人士稱，若成功公開上市，市值有機會超過 10 億美元。

‌



目前 Silex 約 45% 股權由深圳上市公司賽微電子 (300456-CN) 持有，其餘股份則由管理層與瑞典企業投資聯盟分別持有。今年 7 月，賽微電子出售控股權予由 Bure Equity 與 Creades AB 領軍的瑞典投資者集團，使經營主導權回到當地資本掌控之下。知情人士透露，Silex 原先已評估 IPO 可能性，在股權架構調整後重新啟動準備工作，預期較易獲海外投資機構青睞。

知情人士表示，計畫仍在初步階段，後續仍可能調整。Silex、Bure 與 Creades 均拒絕置評，賽微電子方面則未回覆置評請求。

在地緣政治緊繃背景下，全球各國對晶片產業的國安審查愈發趨嚴，尤其涉及中國資本持有歐洲科技資產更引發敏感。上月，荷蘭政府援引冷戰時期法規，接管由中國聞泰科技旗下的安世半導體 (Nexperia)，引發供應鏈與客戶包括福斯汽車 (Volkswagen) 等車廠出現不確定性。

Silex 是全球最大客製化 MEMS 晶片代工廠之一，產品廣泛應用於消費電子與醫療設備，包括各式感測器與致動器。MEMS 技術結合電子電路與微型機械結構，被視為半導體與工業自動化的重要環節。