鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-11-06 04:00

豐田汽車周三（5 日）公布 2026 年度第二季財報，營收為 12.38 兆日元，較去年同期增長 8%，這一增長主要得益於產品在部分區域市場需求帶動。

豐田汽車第二季經營利潤縮減近30%，連續兩個季度下滑。（圖：Shutterstock）

然而，豐田汽車的經營利潤卻從去年同期的 1.16 兆日元降至 8,395 億日元，大幅下滑近 27%，是連續第二個季度下滑。

淨利潤為 9,320 億日元，較上年同期增長 62%。淨利潤增長主要得益於投資收益等非經營性因素，經營層面的壓力依然明顯。

對於經營利潤下滑，豐田汽車在財報中解釋，核心原因是美國關稅衝擊與成本壓力。第二季因美國關稅損失 4,500 億日元，疊加日元匯率波動、原材料價格上漲，導致利潤縮水。後續豐田計劃擴大北美本土生產，減少進口依賴。

從區域市場來看，在日本本土，7-9 月車輛銷量約 48.8 萬輛，較一年前下滑 5.6%。北美市場為 73.9 萬輛，增加 15%，是各區域中增長最顯著的市場。歐洲市場也有所上升，季度銷量為 27.5 萬輛，年增 7.4%。

但在亞洲市場，季度銷量較去年同期減少 7.7% 至 43.2 萬輛，是銷量下降的主要區域之一，主要因區域競爭加劇、市場環境變化等因素影響。其他市場（中南美、大洋洲等）則年增 4.1%，達 43.7 萬輛。