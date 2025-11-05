鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-11-05 19:26

根據周三 (5 日) 發布的一項調查，歐元區經濟在 10 月份錄得自 2023 年 5 月以來最快的增長率。

歐元區經濟加速擴張：PMI創29個月新高 服務業強勁增長(圖:shutterstock)

衡量製造業與服務業活動的 HCOB 歐元區綜合 PMI 產出指數，從 9 月的 51.2 上升至 10 月的 52.5。該指數達到 29 個月以來的最高點，並高於代表擴張的 50.0 門檻。這一數據不僅超過了 9 月的讀數，也超越了初步預估的 52.2，代表著經濟從 2025 年大部分時間的低迷中顯著回升。

服務業是本次好轉的核心驅動力。服務業 PMI 商業活動指數在 10 月升至 53.0，優於 9 月的 51.3，顯示產出擴張速度為近 1 年半以來最快。

漢堡商業銀行首席經濟學家 Cyrus de la Rubia 博士：「終於，歐元區經濟又有了積極的消息」。需求的增強支撐了這次上揚，新業務的增長速度為兩年半以來最快，連帶推動就業增長加速至 16 個月高點。

德國是 10 月服務業增長的主要驅動因素。德國的指數顯著躍升超過 3 點至 54.6，強勢抵消了法國的下降。Rubia 分析，法國的政治緊張局勢正在抑制人們的消費意願，法國明顯對歐元區經濟增長起到了剎車作用。不過，令人鼓舞的是，若排除德國和法國，歐元區其他地區的綜合 PMI ，仍顯示出兩年半以來最強勁的增長，顯示復甦正在獲得更廣泛的牽引力。

在價格方面，服務業的投入成本通膨有所緩解，連續第二個月放緩。但服務業的銷售價格通膨卻有所上升，產出費用增長速度達到 7 個月來最快，暗示服務業仍存在一些價格壓力。