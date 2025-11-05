鉅亨網編譯段智恆 2025-11-05 00:08

根據《路透》周二 (4 日) 報導，荷蘭晶片商安世半導體 (Nexperia) 在致客戶的信函中表示，無法保證其中國東莞工廠的晶片何時恢復出貨，甚至無法確保交付產品的品質，凸顯中國出口管制措施持續干擾全球供應鏈。

晶片卡關！安世半導體示警：中國廠出貨何時恢復沒人敢保證(圖：REUTERS/TPG)

這封日期為 11 月 3 日的信件由《路透》取得。安世指出，正與中方溝通，希望釐清中國政府對其中國設施及代工廠採取管制措施的範圍與影響。信中提到：「我們正盡快進一步釐清中國措施對安世在中國設施及供應商造成的影響。」

即使中國方面表示可考慮豁免，確保部分出貨能持續運行，但安世仍無法確切掌握供應恢復的時間表，也無法判斷中方允許出貨的條件是否明確。

荷蘭政府上月依據冷戰時期的緊急法律，接管安世半導體控制權。當局擔憂其母公司中國聞泰科技將資產轉至中國，導致關鍵技術外流，引發歐中之間在供應鏈與技術自主上的緊張升級。

信中還強調，在安世重新掌控東莞廠的「供應鏈監督」之前，公司無法「確認來自該廠的產品何時、是否能夠交付」。此外，安世也警告，自 10 月 13 日當周 (第 42 周) 起生產的晶片，無法保證其品質與來源安全。

安世表示，這封信函應視為另一份正式的「不可抗力」(Force Majeure) 通知，除了公司 10 月 22 日已發布的一份通知外，再度告知客戶交期及品質存在風險。安世目前尚未對外回應更多細節。