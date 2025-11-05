科技股賣壓蔓延 日股狂瀉1500點、韓股慘摔逾5%
鉅亨網編輯林羿君 綜合報導
受到美股走弱以及全球對 AI 估值擔憂影響，日本、韓國股市周三 (5 日) 大幅低開，隨後跌幅持續擴大，上午日經 225 指數(NKY) 狂瀉逾 1500 點，跌幅達 3%；韓國綜合股價指數則重摔逾 5%%。
此外，韓國 Kospi 200 指數期貨盤中大跌逾 5%，韓國於當地時間上午 9 點 46 分觸發「Sidecar」機制，暫停程序化交易賣單 5 分鐘。韓國上次觸發該機制是在今年 4 月。
科技股成為殺盤重心，軟銀集團股價一度暴跌超 10%，愛德萬測試下跌 8%；三星電子股價大跌近 6%，SK 海力士重挫 7%。
分析指出，在經歷一輪瘋狂大漲後，市場對 AI、晶片等科技股估值過高的擔憂日益加劇，部分投資人選擇獲利了結。另外，近日持續走強的美元也對高估值的科技股構成了壓力。美元指數自 8 月初以來首度升破 100 關口，最高報 100.2568，為 3 個月來的最高水準。
- 從總經到ETF一次掌握市場脈動
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 日本爆禽流感撲殺131萬隻雞 雞蛋飆漲變天價奢侈品
- 〈美股早盤〉高估值壓力浮現！主要指數開低 AI領漲股遭獲利了結
- 72%！南韓成全球股市新王 專家：三大關鍵因素助韓股瘋狂暴走
- 美中談妥亞股歡漲！日股首度衝破5萬點、韓股首次站上4000點
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇