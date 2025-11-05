科技股賣壓蔓延 日股狂瀉1500點、韓股慘摔逾5%

‌



分析指出，在經歷一輪瘋狂大漲後，市場對 AI、晶片等科技股估值過高的擔憂日益加劇，部分投資人選擇獲利了結。另外，近日持續走強的美元也對高估值的科技股構成了壓力。美元指數自 8 月初以來首度升破 100 關口，最高報 100.2568，為 3 個月來的最高水準。