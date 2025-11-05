search icon



科技股賣壓蔓延 日股狂瀉1500點、韓股慘摔逾5%

鉅亨網編輯林羿君 綜合報導


受到美股走弱以及全球對 AI 估值擔憂影響，日本、韓國股市周三 (5 日) 大幅低開，隨後跌幅持續擴大，上午日經 225 指數(NKY) 狂瀉逾 1500 點，跌幅達 3%；韓國綜合股價指數則重摔逾 5%%。

cover image of news article
科技股賣壓蔓延 日股狂瀉1500點、韓股慘摔逾5%。(圖:shutterstock)

此外，韓國 Kospi 200 指數期貨盤中大跌逾 5%，韓國於當地時間上午 9 點 46 分觸發「Sidecar」機制，暫停程序化交易賣單 5 分鐘。韓國上次觸發該機制是在今年 4 月。


科技股成為殺盤重心，軟銀集團股價一度暴跌超 10%，愛德萬測試下跌 8%；三星電子股價大跌近 6%，SK 海力士重挫 7%。

分析指出，在經歷一輪瘋狂大漲後，市場對 AI、晶片等科技股估值過高的擔憂日益加劇，部分投資人選擇獲利了結。另外，近日持續走強的美元也對高估值的科技股構成了壓力。美元指數自 8 月初以來首度升破 100 關口，最高報 100.2568，為 3 個月來的最高水準。

韓股日股亞股AI估值科技股賣壓

日經225指數49332.09-4.20%
美元指數100.150-0.07%

