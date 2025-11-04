鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-11-04 20:30

‌



日本遊戲巨頭任天堂 (Nintendo) 宣布，上調其新一代旗艦主機 Switch 2 的年度銷售預期，此舉反映了這一遊戲主機上市以來持續強勁的銷售動能。任天堂現預期在截至 2026 年 3 月的財年中，Switch 2 的銷量將達到 1900 萬台，較此前預測的 1500 萬台上調了 400 萬台。

任天堂Switch 2銷售強勁 年度銷量目標上調至1900萬台(圖:shutterstock)

Switch 2 於今年 6 月推出，是任天堂迄今為止最昂貴的硬體設備之一。截至 9 月底，這款主機的累計銷量已達 1036 萬台。儘管第三季 (財年第二季度) 的 454 萬台銷量略低於發布初期的「高需求」，但任天堂強調其整體表現依然強勁。東洋證券分析師 Hideki Yasuda 表示，Switch 2 在財年上半年銷量突破 1000 萬台，已「遠超市場預期」。

‌



受 Switch 2 銷售帶動，任天堂在截至 9 月 30 日的第二財季業績表現卓越：

• 營收：達到 5272 億日元 (約合 37 億美元)，高於 LSEG 預期的 4617.6 億日元。營收較去年同期增長超過 90%。

• 淨利潤：達到 1029 億日元，遠超預期的 636 億日元。淨利潤同比增長超過 270%。

基於此強勁趨勢，這家總部位於京都的公司同步上調了全年財務預測。任天堂現預期本財年的淨銷售額將達 2.25 兆日元 (此前預期為 1.9 兆日元)，並將淨利潤預期上調近 17%，達到 3500 億日元。全年營業利潤預期也上調了 16%，達到 3700 億日元。

在軟體方面，《馬力歐卡丁車世界》(Mario Kart World) 和《大金剛狂歡》(Donkey Kong Bonanza) 已證明是 Switch 2 推出以來最受歡迎的兩款遊戲，幫助公司在本季度創下了 1,195 萬套軟體銷量。任天堂正積極複製其透過關鍵系列遊戲維持主機銷售的策略。