鉅亨網編譯段智恆 2025-11-05 00:00

‌



根據《路透》周二 (4 日) 報導，亞馬遜 (AMZN-US) 與 OpenAI 簽訂總額高達 380 億美元的雲端合作協議，象徵這家電商巨頭在人工智慧 (AI) 戰局中不再是落後者。這筆交易不僅為亞馬遜的雲端部門注入新動能，也被市場視為對 Amazon Web Services(AWS)實力的重大背書。

從落後者到挑戰者：AWS翻身！亞馬遜靠OpenAI大單奪回AI話語權(圖：REUTERS/TPG)

根據消息人士指出，這項合作案將使 OpenAI 在 AWS 雲端運行部分 AI 服務，並讓亞馬遜獲得穩定長期的 AI 運算需求。當時消息公布後，亞馬遜股價大漲 5%，創下歷史新高。

‌



雲端霸主地位下滑 亞馬遜急起直追

亞馬遜曾是雲端運算領域的領頭羊，但近年在 AI 浪潮中逐漸失去光彩。Synergy Research Group 統計顯示，截至 9 月，AWS 全球雲端市占降至 29%，相較 ChatGPT 問世前的 2022 年同期約 34% 顯著下滑。

相較之下，微軟 (MSFT-US) 與 Google(GOOGL-US)藉由深度整合 AI 服務快速搶下市場份額。微軟日前更揭露與 OpenAI 簽下高達 2,500 億美元的 Azure 雲端合作；甲骨文 (ORCL-US) 則簽約達 3,000 億美元；Google 也與 Anthropic 簽訂價值數百億美元的晶片合作。

亞馬遜過去被投資人視為 AI 發展落後者，原因在於缺乏旗艦大型語言模型，也沒有推出如 ChatGPT 般的消費者產品。不過近期，亞馬遜正積極加碼投資 AI，今年 10 月在美國印第安納州啟用代號「Project Rainier」的 AI 資料中心，總投資額達 110 億美元，用於訓練新創公司 Anthropic 的模型，並採用自家 Trainium 晶片。

賈西大刀整頓組織 加速 AI 布局

亞馬遜執行長賈西 (Andy Jassy) 為強化競爭力，近月大幅調整組織結構，削減管理層級，並設置匿名通報機制以提高決策效率。公司同時進行裁員約 1.4 萬人，為歷年最大規模人事精簡之一。

據《路透》報導，亞馬遜部分 AI 主管流失，導致生成式 AI 開發進度受阻。但隨著與 OpenAI 的合作，以及 AWS 單季業績亮眼，分析師認為亞馬遜正重新回到 AI 主戰場。

Quilter Cheviot 分析師 Mamta Valechha 指出：「雖然這筆交易相較 OpenAI 與其他雲端供應商的規模較小，但它是亞馬遜與 AI 巨頭建立長期合作的重要起點。OpenAI 未來數年將在運算資源上投入超過 1 兆美元，亞馬遜能分得一杯羹至關重要。」

BMO 資本市場分析師 Brian Pitz 估計，此交易將使 AWS 第四季待履約訂單 (Backlog) 增加約 20%，從 9 月底的 2,000 億美元提升至約 2,400 億美元。

AI 資本支出飆升 投資回報成關鍵

為支撐 AI 基建支出，亞馬遜今年資本支出預計達 1,250 億美元，明年還將進一步增加。該金額已超越 Alphabet 預估的 930 億美元，與微軟預期支出大致相當。

分析人士認為，與 OpenAI 的合作將有助於 AWS 吸收部分高昂的 AI 投資成本，並提升未來獲利動能。SuRo Capital 投資人 William Lee 表示：「亞馬遜如今終於進入大型語言模型的核心生態，不再只是旁觀者。」