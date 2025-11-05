鉅亨網編譯段智恆 2025-11-05 02:30

比特幣周二 (4 日) 延續跌勢，在投資人風險意願降溫的情況下，過去兩日累計跌幅已超過 6%，市場擔憂人工智慧 (AI) 概念股評價過高，導致資金同步減碼高風險資產。

AI虛火拖累！比特幣疑步入2018年崩跌劇本 10萬美元關卡恐難守(圖：REUTERS/TPG)

截稿前，比特幣 24 小時內下跌 5.9%，報 101,098 美元；以太幣同樣承壓，跌幅逾 8%，報 3,367.99 美元。分析人士指出，AI 題材推升美股科技股飆漲，也吸引不少加密貨幣投資者，但隨市場開始質疑估值過高，使比特幣與 AI 交易情緒產生高度連動。

追蹤 AI 龍頭企業的那斯達克指數周二盤中下挫 1.6%，AI 概念股 Palantir(PLTR-US) 雖公布亮眼財報，仍遭獲利了結壓力，反映市場對「過熱估值」的疑慮逐漸升溫。

Compass Point 分析師 Ed Engel 表示，目前散戶動能疲弱，與過去比特幣多頭周期相比，買盤明顯缺席。他指出：「長期持有者趁高減碼在牛市期間很常見，但目前散戶現貨買盤明顯不如以往。」

Engel 警告，若散戶信心繼續鬆動，而長期持有者持續賣出，比特幣恐將進一步壓低至關鍵 10 萬美元支撐位之下。他寫道：「若短期投資者持續投降，市場仍面臨下行風險。」

分析認為，雖然市場普遍認為 95,000 美元附近會有技術支撐，但缺乏強而有力的短期上漲催化因素，使行情易受到情緒面衝擊。

比特幣近幾周走勢持續偏弱，本月未能延續歷史上 10 月常見的強勁表現。Engel 提醒，2018 年曾出現相似狀況，當年比特幣未能在 10 月反彈，隨後於 11 月崩跌 37%。這使投資人擔心歷史可能重演。