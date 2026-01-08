鉅亨網編譯陳又嘉 2026-01-08 06:45

儘管川普政府對大型國防合約確實握有相當影響力，但目前仍不清楚總統將如何實際阻止這些獨立公司進行配息或回購。

Jefferies 分析師 Sheila Kahyaoglu 在報告中指出，很難看出這項政策將如何落實，同時也會在國防股近期漲勢後蒙上一層陰影，且此舉與「支持國防產業」立場矛盾。

川普在貼文中寫道，「國防承包商目前正在向股東發放巨額股利、進行大規模股票回購，卻犧牲了對廠房與設備的投資。這種情況將不再被允許或容忍！」

他也提到，「還有，鑑於這些公司向我國軍方及盟友交付關鍵裝備的速度如此緩慢，國防產業高階主管的薪酬方案過高，且無正當性。」

川普進一步指出，在問題獲得解決之前，任何國防產業高層「都不應被允許年薪超過 500 萬美元，這個數字聽起來很高，但只是他們目前收入的一小部分。」

事實上，川普的表態並非毫無預警。他在去年 12 月 22 日就表示，計劃針對國防承包商的股票回購、股利發放及高層薪酬問題採取行動，當時是在一場聚焦新型海軍軍艦的活動中發言。

在周三收盤後的另一則貼文中，川普點名 RTX，稱其「對戰爭部需求反應最慢、擴產速度最慢，卻是最積極將資金花在股東身上，而非美國軍方需求的公司」。