最高法院明審川普關稅案 民調：47%美國人視貿易逆差為緊急狀況

鉅亨網編譯王貞懿 2025-11-04 21:50

據《路透》周二 (4 日) 報導，最新民調顯示，約半數美國人認為美國與其他國家的巨額貿易逆差構成經濟緊急狀況。這項調查公布時機敏感，因為周三最高法院將審理美國總統川普援引緊急狀況法律、對多國課徵全面性關稅的合法性。

民調顯示近半數美國人視貿易逆差為經濟危機。(圖:Shutterstock)

這項由美國製造業聯盟 (Alliance for American Manufacturing) 委託進行的民調發現，47% 的受訪者認為，美國持續龐大的貿易逆差是緊急情況。

結論幾乎是跨黨派共識

值得注意的是，這種觀點跨越黨派界線。民調顯示，47% 的民主黨受訪者與 57% 的共和黨受訪者皆表示同意。

這個由美國鋼鐵工人聯合會與國內製造商主導的政策團體表示，在接受調查的 2，202 名成年人中，40% 認為貿易逆差會削弱美國經濟並損害國家安全。相較之下，20% 的人認為貿易逆差是經濟強勁的標誌，強勁需求促進全球貿易。其餘 40% 認為兩種說法都不正確，或沒有足夠資訊作答。

這項由 Morning Consult 於 10 月中旬進行的民調，誤差幅度為正負 2 個百分點。

最高法院將審理在即

最高法院周三將聽取川普對幾乎所有國家徵收關稅的合法性辯論。此前，下級法院裁定，川普根據 1977 年《國際緊急經濟權力法》(IEEPA) 徵收的大部分關稅為違法越權。

川普是首位援引該法案徵收關稅的總統，他主張 2024 年美國 1.2 兆美元的貿易逆差構成國家緊急狀態。

《國際緊急經濟權力法》為川普提供最快途徑，可對進口商品徵收關稅以解決貿易逆差，這也是他對中國、加拿大和墨西哥單獨課稅，作為遏制芬太尼和非法毒品走私進入美國的依據。

政府備有替代方案

美國財政部長貝森特表示，他預期最高法院將維持基於《國際緊急經濟權力法》的關稅。