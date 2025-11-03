批鮑爾下月未必降息言論！貝森特：美房市已陷入衰退 低端消費者受衝擊最大

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-11-03 18:20

‌



美國財長貝森特周日 (2 日) 在《CNN》節目「國情咨文」上警告，在高利率環境下，美國經濟部分領域已陷入衰退，尤其房屋市場受衝擊顯著，他再次呼籲聯準會 (Fed) 加快降息步伐。

批鮑爾下月未必降息言論！貝森特：美房市已陷入衰退（圖：Shutterstock）

貝森特表示，儘管美國經濟整體穩健，但抵押貸款利率高企持續拖累房地產市場，「房市實際上已陷入衰退，低端消費者因負債高、資產少受打擊最大」。

‌



數據顯示，美國房地產經紀人協會 (NAR) 稱 9 月待售房屋數量持平，標普 CoreLogic Case-Shiller 指數也顯示 8 月獨棟住宅價格僅年增 1.5%，為 2023 年以來最低年增速度，且漲幅連續四月低於通膨，房東實際財富縮水。

市場降溫已蔓延至多地。20 個大都會區中，9 個城市房價下跌，13 個漲幅低於全國平均，西部和陽光地帶尤為明顯，德州坦帕房價年增 3.3%，創連 10 月下跌紀錄，邁阿密、達拉斯等進入買方市場。

經濟學家指出，房源多、買家少雖讓購屋者議價空間增大，但也可能是美國經濟承壓的訊號。

不過，美國東北部和中西部房地產市場相對穩定，紐約房價漲幅領先全國，芝加哥緊追在後，主要因為房源緊張、需求支撐。

貝森特強調，川普政府削減開支已使赤字佔 GDP 比率從 6.4% 降至 5.9%，有助於降低通膨，「通膨下降，聯準會就該降息」。

他批評 Fed 主席鮑爾暗示 12 月可能暫停降息的做法，認為此舉忽略了房市等領域的衰退壓力。