OpenAI 近日宣布一項重大決策，旗下 AI 影片生成工具 Sora 2 正式取消邀請碼限制，啟動大規模用戶擴容。此次開放範圍涵蓋美國、加拿大，並首度將亞洲重要市場日本和韓國納入。

AI影音免費大餐要沒了？Sora 2限時免邀請 醞釀付費、版權分潤一條龍。(圖:shutterstock)

用戶現在可透過蘋蘋果 App Store 下載 Sora 2 應用程式，並使用既有的 ChatGPT 帳號登入體驗。OpenAI 指出，這代表著 Sora 首次大規模走向公眾，特別是對亞洲市場的覆蓋，具備戰略意義。

然而，OpenAI 也明確表示，本次開放為「限時」措施，旨在測試伺服器承載能力並收集用戶反饋，未來不排除會根據資源狀況恢復使用門檻。

儘管 Sora 2 的技術突破令人振奮，但其背後的運算成本壓力巨大。OpenAI 坦承，生成一段 10 秒的影片所消耗的 GPU 資源，相當於執行數千次 ChatGPT 查詢，單次計算成本落在 0.5 至 2 美元之間。

為應對資源緊張和持續性的營運需求，Sora 平台已加速商業化腳步。在原先每日可免費生成 30 條影片的基礎上，平台已率先推出 4 美元的「點數包」，提供額外 10 次生成額度，暗示付費模式將成為未來的主流。

除了直接的點數收費外，OpenAI 正積極規劃建構一個更複雜、更具永續性的「Sora 經濟」生態。這項計畫的核心是建立內容版權方與創作者的分潤機制。

根據 OpenAI 的規劃，未來在 Sora 中生成包含特定版權角色或知名人物「出鏡」的影片時，將可能採取按次收費模式，並將部分收益回饋給版權所有者。這不僅為內容版權方帶來新的變現途徑，也為 AI 生成內容（AIGC）的正版化與付費化奠定了基礎，同時被視為對先前 AI 模型在訓練資料「預設採集」爭議的積極回應。