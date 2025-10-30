鉅亨網編譯段智恆 2025-10-30 22:30

美國財政部長貝森特 (Scott Bessent) 周四 (30 日) 表示，中國政府已批准影音平台 TikTok 的轉移協議，意味著這項長期懸而未決的交易出現最新進展。他並指出，預期該協議將在未來數周到數月內推動落地，但並未透露更多細節。

TikTok要變美國的了？中國批准轉移計畫 交易邁向最後關卡(圖：REUTERS/TPG)

貝森特接受《福斯財經新聞網》(Fox Business Network) 訪問時指出，此次中國批准是在吉隆坡會議期間敲定，「我預期協議將在接下來的數周至數月內推進，我們將終於看到結果」。他此番談話出現在美國總統川普與中國國家主席習近平在南韓會晤之後。

‌



中國商務部稍早亦發布聲明表示，將「妥善處理」與美國相關的 TikTok 事務，但並未說明具體措施。TikTok 母公司字節跳動 (ByteDance) 則尚未回應評論請求。

TikTok 在美國擁有高達約 1.7 億用戶，市場影響力巨大。自 2024 年美國國會通過法案要求字節跳動於 2025 年 1 月前出售 TikTok 美國資產以來，該平台在美國的命運已持續不確定逾 18 個月。華府長期質疑 TikTok 的資料安全與可能受中國監管的風險。

為促成交易順利推進，川普 9 月 25 日簽署行政命令，認定字節跳動向美國與外國投資人組成的財團出售 TikTok 美國業務的計畫，已符合 2024 年國安法規定的要求。他同時給予 120 天期限完成交易，並延後該法執行至 2025 年 1 月 20 日。

根據命令內容，TikTok 演算法將在交易後進行重新訓練與監管，並由美國方面的安全合作夥伴負責掌控相關運作，以避免資料外洩疑慮。新成立的合資公司董事會將由 7 人組成，其中 6 席由美國人士擔任，字節跳動則僅擁有 1 席代表。

外媒指出，交易條款中規定字節跳動僅能持有 TikTok 美國業務不到 20% 的股份，以符合美方立法要求 — 若未依規出售資產，TikTok 將在 2025 年 1 月面臨強制下架。

儘管協議出現新進展，美國國會部分重量級議員仍持保留態度。美國眾議院對中戰略特別委員會主席穆勒納爾 (John Moolenaar) 近日警告，若 TikTok 仍能透過授權方式使用其演算法，恐讓字節跳動持續掌控核心技術，令人對國家安全仍感憂慮。