豆包擊落DeepSeek登頂！張一鳴復出創AI應用增速紀錄 專家：飛輪效應發威
中國 AI 江湖再起波瀾，根據 QuestMobile 最新數據，字節跳動旗下 AI 應用程式豆包上月以 1.72 億月活用戶穩居中國原生 AI 應用程式榜首，較 8 月增長近 11%，而昔日「頂流」DeepSeek 則以 1.45 億月活滑落至第二。
這場由豆包掀起的「逆襲風暴」，背後站著已退居幕後的字節跳動創辦人張一鳴，這位曾被傳「隱退」的網路大老正以更激進的方式重掌 AI 戰場。
兩年前，豆包初登場時月活用戶不足 10 萬，在一眾 AI 應用程式中默默無名，如今則已躍升為業界第一，成長速度刷新產業紀錄，張一鳴的深度介入是關鍵變數。
2021 年卸任字節跳動執行長後，張一鳴並未真正「歸隱」。內部人士透露，他親自操刀 AI 人才招募，多次強調 AGI 目標，甚至因熬夜研讀 OpenAI 論文被團隊調侃「廢寢忘食」。
技術投入上，字節跳動展現出「大力出奇蹟」的魄力。根據浙商證券研究報告，去年字節跳動 AI 資本支出達 800 億元 (人民幣，下同)，逼近百度、阿里、騰訊三家總和，今年預計增至 1600 億元，其中 900 億用於 AI 算力採購，全力打造自主數據中心集群。
人才方面，字節跳動以天價薪資挖來谷歌 DeepMind 前副總裁吳永輝掌舵 Seed 大模型，同步吸收阿里通義、零一萬物等團隊核心成員，甚至調整匯報機制，讓非大模型專家的基層員工直接向頂尖人才學習，只為加速技術突破。
豆包的爆發，更離不開字節跳動生態的「輸血」。去年年初，抖音向 6 億日活用戶推送「用豆包做春節特效」彈窗，這場降維打擊直接點燃用戶成長引擎。此後，抖音持續為其導流，用戶刷影片時常被「豆包銳評朋友圈」、「遊戲陣容建議」等趣味互動吸引下載。
豆包也順勢推出即時語音、視訊通話、AI 播客等功能，甚至能結合對話記憶調侃用戶提及的「Strong 班長」，或為《金鏟鏟》玩家提供陣容分析，將 AI 融入生活場景，降低使用門檻。
目前，AI 原生應用程式市場已突破 7 億月活用戶，豆包與 DeepSeek 分別代表兩種路徑，前者主打「AI 即助手」，憑藉抖音生態強化多模態交互，涵蓋自媒體、電商等輕量級用戶，功能涵蓋熱點文案、表情包製作；後者以混合專家系統見長，在數學推理、醫療文本分析等專業領域更勝一籌，也更準確。
值得注意的是，大老集體「回歸」AI 戰場，釋放出產業轉向訊號。除張一鳴外，隱退四年的馬雲近期以「風清揚」工牌現身阿里雲啟動會。當人口紅利消退、電商飽和，AI 成為下一個十年勝負場域，超級入口之爭關乎生死。夸克的 AI To C 計畫、阿里的技術佈局，與字節跳動的豆包形成多線交鋒。
豆包的成功，也印證了「飛輪效應」。海量用戶產生互動數據，反哺模型優化，能力提升吸引更多用戶，形成正向循環。豆包與抖音的協同更顯關鍵，豆包的視覺理解、文案生成能力，能為抖音創作者提供工具，用戶在抖音內即可完成「創作 - 搜尋 - 互動」循環。從今日頭條到抖音，再到豆包，字節跳動「大力出奇蹟」的爆款邏輯，在 AI 戰場續寫新章。
這場 AI 大浪潮中，有人靠生態協同突圍，有人以技術深耕破局，而豆包的登頂，是字節跳動生態與科技投入的階段性勝利，更是中國 AI 應用從「概念」邁向「國民級」的縮影。當馬雲、張一鳴等大老重披戰甲，AI 時代的終局之戰，才剛開始。
