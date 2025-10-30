財報前夕出包！微軟Azure與365大當機 緊急搶救查原因

鉅亨網編譯段智恆 2025-10-30 00:53

根據《CNBC》周三 (29 日) 報導，美國微軟 (MSFT-US) 旗下雲端平台 Azure 與 Microsoft 365 服務當天發生大規模故障，導致部分使用者無法正常登入網站或使用應用程式。此次事故發生時間點敏感，距離微軟公布財報僅剩數小時，引發市場高度關注。

財報前夕出包！微軟Azure與365大當機 緊急搶救查原因圖：REUTERS/TPG)

根據故障追蹤網站 Downdetector 資料顯示，問題於美東時間上午約 11 時 40 分開始浮現，許多使用者在社群平台上通報無法連上相關服務。部分用戶甚至反映連微軟官網也無法正常開啟。微軟隨後透過 Azure 與 Microsoft 365 官方支援帳號於 X(前推特) 確認異常，並表示正在調查問題來源。

Azure 支援帳號指出，Azure Front Door 服務可能會出現連線延遲、請求失敗等情況，團隊將盡速提供最新消息；微軟在 Azure 系統狀態頁面也提到，部分客戶可能面臨無法登入平台問題。

微軟表示，正將受影響流量導向其他正常運作的基礎設施，作為短期解決方案，同時持續追查問題源頭。

此外，Microsoft 365 狀態頁面顯示，管理後台與部分雲端功能皆受到影響，詳細資訊可於服務健康儀表板追蹤 (代碼 MO1181369)。目前微軟尚未對外提供進一步說明或回應置評請求。

這是微軟近年來多起重大當機事件之一。今年 3 月，該公司曾因故障導致數萬名使用者無法使用 Outlook 等服務。