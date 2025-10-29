〈聯電法說〉Q3 EPS 1.2元創一年半新高 Q4出貨估持平

鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-10-29 18:22

聯電 (2303-TW)(UMC-US) 今 (29) 日召開法說會，並公佈第三季財報，受惠產能利用率提升至 78%，單季稅後純益近 150 億元，季年雙增，每股稅後純益 1.2 元，創下八季來新高。展望後市，聯電預估，第四季晶圓出貨量將與第三季持平，2025 年全年出貨量將達到低雙位數 (low teens) 成長。

聯電示意圖。(圖：擷取自官網)

聯電預估，第四季美元價格維持、毛利率約落在 27-29%，產能利用率達 74-76%，2025 全年資本支出 18 億美元。

聯電第三季營收 591.27 億元，季增 0.6%，年減 2.2%，毛利率 29.8%，季增 1.1 個百分點，年減 4 個百分點，營益率 18.8%，季增 0.4 個百分點，年減 4.5 個百分點，稅後純益 149.82 億元，季增 68.3%，年增 3.5%，每股稅後純益 1.2 元。

聯電前三季營收 1757.44 億元，年增 2.2%，毛利率 28.4%，年減 4.9 個百分點，營益率 18%，年減 5.1 個百分點，稅後純益 315.35 億元，年減 18.2%，每股稅後純益 2.54 元。

共同總經理王石表示，第三季受惠多數市場需求增加，帶動晶圓出貨量成長 3.4%，產能利用率提升至 78%。目前 22 奈米營收已佔整體銷售超過 10%，2025 年預計將有超過 50 項產品設計定案 (tape-outs)，且預期 22 奈米營收貢獻在明年持續提升。

聯電也持續為客戶提供高度差異化特殊製程的策略，近期宣布 55 奈米 BCD 平台已準備就緒。除了行動與消費性應用外，這項新平台符合最嚴格的車用標準，能廣泛應用於汽車及工業領域。