鉅亨網編譯段智恆 2025-10-28 21:55

‌



果 (Apple) 與微軟 (Microsoft) 股價周二 (28 日) 開盤雙雙走高，兩家公司市值均突破 4 兆美元大關。儘管如此，兩者仍落後於目前全球市值最高的輝達 (NVDA-US)，其市值已超過 4.6 兆美元。微軟先前於 7 月曾觸及 4 兆美元市值，此次再度跨過里程碑。

科技天花板再突破！蘋果、微軟市值盤中衝上4兆美元(圖：REUTERS/TPG)

截稿前，蘋果周二盤中股價一度小漲近 0.3%，市值突破 4 兆美元，截稿前漲幅收窄至 0.6%，每股暫報 268.99 美元，市值暫報 3.98 兆美元。

‌



微軟 (MSFT-US) 盤中股價上漲 2.29%，每股暫報 547.03 美元，市值暫報 4.06 兆美元，漲幅也較稍早有所收窄。

微軟股價攀升約 3%，主要受惠於公司完成與 OpenAI 最新合作安排，持有其營利事業約 27% 股份，強化與 ChatGPT 開發商的合作關係。微軟自 2019 年起即支持 OpenAI 發展，市場普遍認為該協議有助提升微軟在 AI 競賽中的領先優勢。

蘋果股價近期表現強勢，反映 9 月上市的 iPhone 17 系列銷售優於前代機型。據外媒報導，iPhone 17 推出後的市場反應熱烈，帶動蘋果近 3 個月股價漲幅達 25%。統計顯示，蘋果在近 12 個交易日中有 11 日收高，投資情緒明顯轉為正面。

華爾街亦對蘋果後市展望轉趨樂觀。摩根大通 (JPM-US) 分析師 Samik Chatterjee 在日前的報告中指出，「蘋果股價正以過去一年來最強的正面氣氛迎接即將公布的財報。」他維持對蘋果的買進評等，並將目標價上調至每股 290 美元。

除了新品銷售表現亮眼外，蘋果也逐步化解美國政府關稅政策帶來的風險。報導指出，蘋果已加速將供應鏈轉移至印度與越南，以供應美國市場產品，同時也維持與美國政府就本土製造議題的良好關係。Chatterjee 表示，蘋果透過提高美國境內投資步調，並快速將美國市場機型生產移出中國，成功改善其在關稅政策下的處境。