〈財報〉UPS財報驚艷華爾街股價飆漲8%！裁員、關站已省下22億美元

2025-10-29

綜合外媒報導，優比速 (UPS-US) 周二公布財報優於預期，第三季營收與 EPS 雙雙超越華爾街預期。該公司今年裁員 3.4 萬人，較先前目標增加 70%，並關閉 93 處設施，轉型計畫已省下 22 億美元成本。

UPS第三季營收與EPS皆優於市場預期，激勵股價上漲。(圖:Reuters/TPG)

UPS 股價盤前一度上漲 13%，截稿前漲幅收斂至 8.04%，暫報 96.39 美元。

截至 9 月 30 日的第三季度，該公司調整後 EPS 達 1.74 美元，遠勝分析師預估的 1.30 美元，營收 214 億美元，也超越預估的 208.3 億美元。

UPS 預估第四季營收約 240 億美元，營業利益率 11% 至 11.5%，略高於市場預期。

裁員 3.4 萬人、關閉 93 處設施推轉型

UPS 周二公布轉型計畫細節，今年裁減 3.4 萬個職位，遠超先前預估的 2 萬人，增幅達 70%。這些職位包括司機與包裹處理人員等永久營運人力。截至 9 月，公司已關閉 93 處自有與租賃建築的日常營運。

轉型計畫在第三季結束前已省下 22 億美元成本，預估 2025 年全年將達成 35 億美元的年度成本節省目標。

公司也與 USPS 就最後一哩配送達成初步協議，可外包更多成本高昂的住宅配送，進一步降低支出。

分析師：一次好財報可能還不夠

Miller Tabak 首席市場策略師 Matt Maley 表示，這份財報正是 UPS 所需要的，在股價連續數年低迷後，可能終於能扭轉動能。