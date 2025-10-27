search icon



事與願違！微軟Windows 10停止支援 反帶動蘋果Mac出貨量暴增意外成銷售亞軍

鉅亨網編譯陳韋廷


根據 Counterpoint Research 最新數據，微軟 10 月 14 日正式終止 Windows 10 支持，但先前力推用戶升級 Windows 11，市場反應卻未達預期，反讓蘋果 Mac 電腦出貨量有所成長。

cover image of news article
事與願違！微軟Windows 10停止支援 反帶動蘋果Mac出貨量暴增意外成銷售亞軍（圖：Shutterstock）

數據顯示，今年第 3 季全球 PC 市場年增 8.1%，驅動力來自用戶升級硬體相容 Win11，以及企業提前囤貨對沖美國進口關稅風險。


聯想是最大贏家，出貨量年增 17.4%，蘋果 Mac 亦表現亮眼，出貨量猛增 14.9%，增速遠超市場平均，成意外「亞軍」，華碩 (年增 14%) 與惠普 (年增 10%) 亦有增長，戴爾則逆勢降 0.9%。

蘋果 Mac 的強勁表現說明，部分用戶面對 Win10 停更，並未選擇升級 Windows 筆記本，而是轉向蘋果生態，關鍵原因在於 Windows 11 的硬體限制。

專家指出，許多裝置因缺乏信賴平台模組 (TPM 2.0) 而無法安裝 Windows 11，促使使用者轉向限制較少的蘋果系統。這場 Win10 謝幕戰，意外讓蘋果成了 PC 市場的「黑馬」。

