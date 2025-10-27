search icon



【Joe’s華爾街脈動】專題：AI 的循環融資是否會加劇泡沫化？

Joe Lu


處於 AI 熱潮核心的各大企業，已相互投資了數十億美元。這引發了部分人士質疑 AI 的循環融資模式是否具有永續性。

cover image of news article
【Joe’s華爾街脈動】專題：AI 的循環融資是否會加劇泡沫化？ (圖: 業者提供)

Joe 盧, CFA | 2025 年 10 月 26 日 美東時間


摘要
  • 美國巨頭企業之間的循環融資正驅動 AI 產業的擴張，導致成長指標膨脹，但終端用戶需求卻沒有相應成長。
  • 台灣的半導體與資料中心供應鏈雖從此資本中受益，但若美國 AI 投資放緩，將面臨重大風險。
  • 龐大的 AI 基礎設施支出與日益增長的電力需求，對美國和台灣的能源系統都構成壓力，壓縮了製造商的利潤。
  • 台灣對少數幾家美國巨頭企業的出口依賴，造成了高度的集中度風險，即使是強健的企業資產負債表也無法完全緩解。
  • 對投資者而言，監控 AI 資本支出動能、台灣出口訂單及能源成本，是區分投機性過剩與可持續結構性增長的關鍵。

在「循環融資」結構的推動下，AI 正驅動著現代史上最大規模的資本週期之一；(全文未完)

