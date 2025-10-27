鉅亨網編譯陳韋廷 2025-10-27 08:20

美股本周迎來關鍵考驗，微軟、谷歌母公司 Alphabet、Meta、亞馬遜與蘋果五大巨頭將於周三 (29 日)、周四(30 日) 陸續公布財報，表現或許將定調美股年內剩餘時間走勢。這五家公司合計佔標普 500 指數約四分之一權重，業務涵蓋雲端運算、電商、硬體及數位廣告等多個領域，投資人除關注其營運現況，更聚焦於對 AI 發展的展望。

美股最關鍵48小時！五大科技巨頭本周三起陸續公布財報 比Fed降息還重要？（圖：Shutterstock）

過去三年驅動美股走牛的 AI 投資熱潮，正面臨「何時收穫回報」的質疑。若巨頭們能證明龐大 AI 投入即將轉化為獲利，美股漲勢有望延續，反之則可能打擊投資者信心。

Wealth Consulting Group 首席市場策略師 Talley Leger 說：「本周表現將決定這波反彈是持續還是暫歇。」該機構管理資產規模達 50 億美元。

目前美股財報季開局強勁，標普 500 指數成分股中超過四分之一已發布業績，約 85% 企業獲利超預期，創四年最佳表現，緩解了貿易摩擦與銀行信貸風險憂慮，推動標普反彈至歷史高點附近。10 月初的拋售曾導致標普創 5 個月最差單周表現。

值得關注的是，包含上述五巨頭及輝達、特斯拉在內的「七大科技股」貢獻了標普今年近半漲幅。

然而，維持漲勢需依賴巨頭兌現 AI 投資回報承諾。數據顯示，微軟、Alphabet、亞馬遜與 Meta 本財年資本支出預計達 3600 億美元，其中相當比例投入 AI，分析師預估明年這一數字將躍升至近 4200 億美元。這些投入已帶動半導體、網路設備至公用事業等關聯產業股價上揚，全球市值最高的輝達將於 11 月 19 日公布財報便是主要受益者之一。

亞馬遜、微軟與 Alphabet 的雲端業務中，AI 相關服務收入增長最顯著，Meta 亦稱其 AI 投資正改善廣告投放效率與用戶黏性，但問題在於這些巨頭們的 AI 支出遠超當前收益。

不過，投資人仍願意買賬，因他們相信這些投入將助其在 AI 普及與新應用爆發時佔據主導。

瑞銀全球財富管理美國股票主管 David Lefkowitz 說：「只要 AI 資本支出與獲利前景未現裂痕，足可支撐牛市。」

但隱憂在於龐大支出恐侵蝕科技股的獲利增長優勢。數據顯示，美股七大科技股第三季利潤預期增速僅 14%，低於第二季的 27%，雖仍接近標普預期增速 (8%) 的兩倍，卻是去年首季以來最慢，所幸大型科技股向有超預期表現的傳統。