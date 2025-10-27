鉅亨網編譯陳韋廷 2025-10-27 10:30

近日，一則「OpenAI 繞過外部顧問，核心團隊秘密主導 1.5 兆美元晶片供應交易」的消息引發業界震動。外媒最新報導指出，OpenAI 執行長奧特曼攜手總裁 Greg Brockman、財務長 Sarah Friar 等少數高管，在未依賴傳統投行與律師團隊的情況下，與輝達、甲骨文、超微、博通等科技巨頭達成晶片及 AI 基礎設施供應協議。

全靠自己人！英媒：OpenAI不請投行律師 獨力完成1.5兆美元巨額交易（圖：Shutterstock）

《金融時報》報導，這場「去中介化」的豪賭，反映出科技公司在 AI 軍備競賽下對算力的極致渴求。從 3 月跟 AI 雲端服務商 CoreWeave 的首次嘗試，到與輝達、甲骨文等巨頭的百億級合作，OpenAI 的談判始終保持著「小團隊、高速度」的風格。核心決策圈僅包括奧特曼、Brockman、Friar 及新晉基礎設施融資負責人 Peter Hoeschele。

知情人士透露，奧特曼負責描繪合作願景，Brockman 帶領團隊整合交易結構，Friar 憑藉其財務背景確保融資落地，Hoeschele 則聚焦算力供應的細節執行。這種「技術優先、財務後補」的模式，將傳統需數月的談判壓縮至數星期，甚至數天。

交易邏輯是「速度至上」。以與 CoreWeave 的合作為樣板，OpenAI 先以 119 億美元購買算力，換取對方 3.5 億美元股份，後協議擴及 220 億美元，推動 CoreWeave 股價暴漲兩倍。這一模式迅速複製到其他巨頭身上。OpenAI 與輝達達成 3500 億美元晶片採購承諾，輝達將投資最多 1000 億美元，之後跟超微簽署 6GW 晶片購買協議，獲每股僅 1 美分的認股權證，以及接手甲骨文德州數據中心項目，五年合作規模達 3000 億美元。

值得注意的是，部分交易僅依賴奧特曼與對方執行長的個人信任，例如跟輝達的合作，便由奧特曼與黃仁勳直接溝通促成。

核心成員的專業背景為交易提供了支撐。身為 OpenAI 創始團隊成員，Brockman 曾任職 Stripe 首席技術官，擅長將宏大願景轉化為可執行的架構，Friar 去年從 Nextdoor 加入，此前主導過該公司 SPAC 上市，雖因股價暴跌備受爭議，但其融資能力仍被倚重，而 Hoeschele 帶領的小團隊則專攻算力目標，確保奧特曼「每週 1GW」野心。

這筆交易的非常規性令華爾街錯愕。通常，百億級科技合作需要投資銀行參與估價、律師審核條款，但 OpenAI 選擇「先拿晶片，再補細節」。

業內人士分析，這一切背後是 AI 算力爭奪的白熱化。當競爭對手仍在規劃時，OpenAI 已透過直接對話鎖定關鍵資源。

Friar 曾說：「我們需要確保交易能快速落地，財務問題可以後續完善。」

目前，奧特曼正擴大顧問團隊，上月已聘請 xAI 前財務長 Mike Liberatore 負責融資，為未來更大規模交易儲備力量。