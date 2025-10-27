全靠自己人！英媒：OpenAI不請投行律師 獨力完成1.5兆美元巨額交易
近日，一則「OpenAI 繞過外部顧問，核心團隊秘密主導 1.5 兆美元晶片供應交易」的消息引發業界震動。外媒最新報導指出，OpenAI 執行長奧特曼攜手總裁 Greg Brockman、財務長 Sarah Friar 等少數高管，在未依賴傳統投行與律師團隊的情況下，與輝達、甲骨文、超微、博通等科技巨頭達成晶片及 AI 基礎設施供應協議。
《金融時報》報導，這場「去中介化」的豪賭，反映出科技公司在 AI 軍備競賽下對算力的極致渴求。從 3 月跟 AI 雲端服務商 CoreWeave 的首次嘗試，到與輝達、甲骨文等巨頭的百億級合作，OpenAI 的談判始終保持著「小團隊、高速度」的風格。核心決策圈僅包括奧特曼、Brockman、Friar 及新晉基礎設施融資負責人 Peter Hoeschele。
知情人士透露，奧特曼負責描繪合作願景，Brockman 帶領團隊整合交易結構，Friar 憑藉其財務背景確保融資落地，Hoeschele 則聚焦算力供應的細節執行。這種「技術優先、財務後補」的模式，將傳統需數月的談判壓縮至數星期，甚至數天。
交易邏輯是「速度至上」。以與 CoreWeave 的合作為樣板，OpenAI 先以 119 億美元購買算力，換取對方 3.5 億美元股份，後協議擴及 220 億美元，推動 CoreWeave 股價暴漲兩倍。這一模式迅速複製到其他巨頭身上。OpenAI 與輝達達成 3500 億美元晶片採購承諾，輝達將投資最多 1000 億美元，之後跟超微簽署 6GW 晶片購買協議，獲每股僅 1 美分的認股權證，以及接手甲骨文德州數據中心項目，五年合作規模達 3000 億美元。
值得注意的是，部分交易僅依賴奧特曼與對方執行長的個人信任，例如跟輝達的合作，便由奧特曼與黃仁勳直接溝通促成。
核心成員的專業背景為交易提供了支撐。身為 OpenAI 創始團隊成員，Brockman 曾任職 Stripe 首席技術官，擅長將宏大願景轉化為可執行的架構，Friar 去年從 Nextdoor 加入，此前主導過該公司 SPAC 上市，雖因股價暴跌備受爭議，但其融資能力仍被倚重，而 Hoeschele 帶領的小團隊則專攻算力目標，確保奧特曼「每週 1GW」野心。
這筆交易的非常規性令華爾街錯愕。通常，百億級科技合作需要投資銀行參與估價、律師審核條款，但 OpenAI 選擇「先拿晶片，再補細節」。
業內人士分析，這一切背後是 AI 算力爭奪的白熱化。當競爭對手仍在規劃時，OpenAI 已透過直接對話鎖定關鍵資源。
Friar 曾說：「我們需要確保交易能快速落地，財務問題可以後續完善。」
目前，奧特曼正擴大顧問團隊，上月已聘請 xAI 前財務長 Mike Liberatore 負責融資，為未來更大規模交易儲備力量。
隨著 1.5 兆美元晶片供應逐步落地，這場由 OpenAI 掀起的算力爭奪戰，恐將重塑全球 AI 基礎設施格局。
