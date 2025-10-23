鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-10-23 03:10

‌



Google宣布量子運算里程碑 五年內盼實現商業應用(圖：REUTERS/TPG)

可驗證、可重現的量子突破

‌



Google 母公司 Alphabet 周三在《自然》期刊發表論文指出，「Quantum Echoes」是首個具備「可驗證性」的量子演算法，意味著不同量子平台也能重現相同結果，為量子技術真正走向商業應用奠定關鍵基礎。

Google 量子 AI 研究科學家 Tom O’Brien 表示：「可驗證性是邁向實際應用的重大一步。若無法證明資料正確，就無法真正使用它。」他補充說，這項進展顯示 Google 量子運算已從理論階段邁向可驗證、可重複的實際成果。

該演算法運行速度比傳統超級電腦快 13,000 倍，並能在不同量子平台重現結果。Google 表示，這一成果顯示量子運算的強大潛力，可在醫藥與材料領域創造革命性突破。

Alphabet 周三盤中股價一度上漲 2.4%，截稿前翻黑下跌 0.29%，每股暫報 249.73 美元。

五年內望實用化 可望助攻 AI 與藥物設計

Google 表示，「Quantum Echoes」可用於分析分子結構、計算原子間距，協助藥物研發與新型電池材料設計。科學家估計，若要讓這項技術投入實際應用，仍需比目前規模大 1 萬倍的量子電腦。

此外，Google 工程團隊指出，「Quantum Echoes」的資料特性有助於為人工智慧 (AI) 建立全新訓練資料集，特別是在生命科學等缺乏高品質資料的領域，未來有望成為 AI 模型生成真實世界資料的新來源。

量子電腦的核心是「量子位元」(Qubit)，可同時進行多重運算，使其速度遠超傳統電腦。Google 早在 2024 年底就宣布「Willow」晶片能在 5 分鐘內解出傳統超級電腦需耗時上千兆年的問題，如今再度突破被視為繼晶片後的第二個重大里程碑。

美國電腦科學家、德州大學教授 Scott Aaronson 對此表示「感到興奮」，並稱這是量子研究「多年來最具挑戰性的一步」。但他也警告：「要讓量子運算達到商業可用、具備錯誤容忍機制，仍有很長的路要走。」