2025-10-23

《彭博》周三 (22 日) 援引知情人士消息報導，美國總統川普計劃啟動一項新的貿易調查，鎖定外國藥價結構，試圖迫使各國為藥品支付與美國消費者相同的價格。據悉，此舉可能導致藥品進口面臨新關稅，為川普政府的貿易戰線再添新戰場。

川普不滿外國買便宜藥！擬祭關稅手段 逼各國藥價與美國看齊(圖：REUTERS/TPG)

援引第 301 條款 川普擬對外藥價動刀

根據知情人士指出，新調查將依據《1974 年貿易法》第 301 條款 (Section 301)，賦予總統對外國「不公平貿易行為」採取關稅懲罰的權力。此條款曾是川普在第一任期對中國商品加徵關稅的主要法律依據。

截稿前，白宮發言人對此不予置評。

消息人士表示，這項調查可能針對歐洲與亞洲主要藥品市場展開，若認定外國政府通過議價機制壓低藥價、損及美企利益，美國可能在數月內對藥品進口採取懲罰性措施。川普政府多次批評現行國際藥價制度「讓外國搭便車、剝削美國的藥品創新」。

Leerink Partners 分析師 David Risinger 指出，第 301 條款的行動「對製藥產業可能略為有利」，但能否有效迫使各國調高藥價仍有待觀察。

藥品關稅或再成談判籌碼

川普上月曾威脅，若藥廠不將生產線移回美國，政府將自 10 月起對品牌藥與專利藥徵收 100% 關稅，隨後他又暫緩執行，表示希望給企業更多時間調降售價並擴大在美投資。

分析人士指出，川普此次的新調查，可能與其過去多次以關稅為談判籌碼的做法類似。除了要求藥廠為美國消費者降價外，他也試圖透過貿易手段迫使外國政府接受「對等藥價」原則。

川普今年 5 月曾簽署行政命令，要求製藥業將美國藥價降至「與可比國家中最低水準一致」。夏季期間，他還向 17 家藥廠發出信函，要求在 60 天內調降對美國聯邦醫療保險 (Medicare) 的收費水準。

製藥業態度分歧 憂全球緊張升高

雖然外界憂心新調查將升高與主要經濟體間的貿易摩擦，但部分藥廠領袖表示支持。AbbVie 執行長 Robert Michael 在 9 月摩根士丹利會議上指出，第 301 條款「可作為對抗國際藥價不公平做法的工具」，並呼籲政府與業界「攜手透過貿易談判解決問題」。

分析人士警告，若美國進一步對藥品徵稅，可能引發歐洲與亞洲國家的報復行動，加劇全球醫療供應鏈緊張，也讓美國國內藥價改革議題更加複雜。