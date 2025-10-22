也可能不會見！川普談與習近平會晤語出保留
鉅亨網編譯段智恆
美國總統川普周二 (21 日) 表示，預期即將與中國國家主席習近平舉行的會晤將有助於達成「良好的貿易協議」，但他同時也承認這場備受矚目的峰會仍有可能不會舉行。
川普在白宮玫瑰園與共和黨議員共進午餐時表示：「我與習主席的關係非常好，我相信我們能達成一項對雙方都有利的協議。我希望他能為中國爭取到好條件，但前提是協議必須公平。」
他形容這場會談「非常可能會成功」，但也補充說，不排除會議被取消的可能。川普說：「也許最終不會發生，有時候有人可能會說，『我不想見面，這太難看了』，但其實並沒有那麼難看，這只是生意上的事情。」
美中兩國領導人原定於本月稍晚在南韓舉行的亞太經濟合作會議 (APEC) 期間會晤，但具體時間與地點尚未公布。川普透露，會面大約會在「兩周左右」舉行。
在峰會前，美國財政部長貝森特 (Scott Bessent) 預計將於周末與中國官員會談，討論雙方如何緩解貿易緊張。近期中國宣布限制稀土出口，美國則威脅大幅提高對中國商品的關稅，使雙方摩擦再度升溫。
川普表示，除貿易議題外，雙方會談還將涉及芬太尼 (fentanyl)、黃豆及台灣等議題。他強調，美中雙方都希望避免衝突，並希望藉此次峰會找到「務實而公平」的解方。
