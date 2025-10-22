鉅亨網編譯段智恆 2025-10-22 02:00

曾經淪為「低價股」(Penny Stock) 的植物肉公司 Beyond Meat 本周再度成為市場焦點，股價連兩日飆漲。周二 (21 日) 股價暴漲 83%，延續前一日大漲 127% 的驚人漲勢，主因是被納入「Roundhill 迷因股票 ETF(MEME-US)」成分股後，引發散戶熱炒與空頭回補潮。

Beyond Meat盤中暴漲逾九成 納入迷因ETF引爆軋空行情(圖：REUTERS/TPG)

根據 FactSet 數據，超過 63% 的可流通股票遭放空，顯示此次急漲伴隨明顯的軋空效應。市場人士指出，這波漲勢反映出散戶資金再度湧入高波動性標的，也顯示投機氣氛升溫。

Roundhill Investments 是一家主題式 ETF 開發商，該公司近期重啟迷因股 ETF，鎖定在散戶社群間具高討論度與高波動的股票。Beyond Meat 被納入成分股後，投資人情緒瞬間點燃。公司同日宣布，已與美國零售巨頭沃爾瑪 (WMT-US) 擴大合作，將產品進駐更多美國門市，進一步推升市場買氣。

Beyond Meat 的股價本周初僅約每股 0.65 美元，如今已回升至約 2 美元，兩日累計漲幅超過 200%。這對長期低迷的公司而言，是一次罕見的逆轉。就在上周，該股才因完成債務協議、財務壓力引發疑慮而重挫 67%。

這家公司自 2019 年首次公開發行 (IPO) 後曾一度股價飆上 230 美元，但隨後連年虧損、營運不振，連續五年報酬為負。分析師指出，這次暴漲更像是市場投機行為的縮影，而非基本面改善。

Beyond Meat 曾在 2021 年被美銀 (BAC-US) 列為「Reddit(RDDT-US) 熱炒股」，當年股價最終仍下跌逾 47%。如今再度捲土重來，部分觀察人士認為，這或許反映出投資人重拾冒險情緒，也可能是市場過熱、泡沫跡象的警訊。