多名歐洲領袖：應以俄羅斯、烏克蘭當前戰線為談判起點

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-10-22 04:30

法國總統府周二（21 日）發布一份多名歐洲領袖關於烏克蘭問題的聯合聲明，稱「強烈支持」美國總統川普在烏克蘭問題上的立場，即俄羅斯與烏克蘭立即停火，以當前戰線作為談判起點。

多名歐洲領袖說，應以俄羅斯、烏克蘭當前戰線為談判起點。（圖：Shutterstock）

這份聲明寫道：「我們依然堅持這一原則：國際邊界不得通過武力改變。」

聲明稱，將加大對俄羅斯施壓，持續支持烏克蘭。為此，聯署這則聲明的歐洲領導人正在制定方案，將利用被凍結的俄羅斯資產支援烏克蘭。他們將於本周晚些時候舉行相關會議。

法國總統府的訊息顯示，烏克蘭總統澤倫斯基是聯署聲明的領袖之一，其他領導人包括歐盟執委會主席、歐洲理事會主席、法國總統、英國首相、德國總理、義大利總理、波蘭總理、挪威首相、芬蘭總統、丹麥首相等。

日前川普在社交媒體上發文，稱他「強烈建議」俄烏達成協議，「應當就地停下」，「各自宣稱勝利」。