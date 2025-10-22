多名歐洲領袖：應以俄羅斯、烏克蘭當前戰線為談判起點
鉅亨網編譯鍾詠翔
法國總統府周二（21 日）發布一份多名歐洲領袖關於烏克蘭問題的聯合聲明，稱「強烈支持」美國總統川普在烏克蘭問題上的立場，即俄羅斯與烏克蘭立即停火，以當前戰線作為談判起點。
這份聲明寫道：「我們依然堅持這一原則：國際邊界不得通過武力改變。」
聲明稱，將加大對俄羅斯施壓，持續支持烏克蘭。為此，聯署這則聲明的歐洲領導人正在制定方案，將利用被凍結的俄羅斯資產支援烏克蘭。他們將於本周晚些時候舉行相關會議。
法國總統府的訊息顯示，烏克蘭總統澤倫斯基是聯署聲明的領袖之一，其他領導人包括歐盟執委會主席、歐洲理事會主席、法國總統、英國首相、德國總理、義大利總理、波蘭總理、挪威首相、芬蘭總統、丹麥首相等。
日前川普在社交媒體上發文，稱他「強烈建議」俄烏達成協議，「應當就地停下」，「各自宣稱勝利」。
他還表示，俄烏應按當前戰線「割裂」頓巴斯地區，劃界停火、各自撤兵。美國媒體解讀，按照川普的方案，頓巴斯地區大部分土地將交由俄羅斯控制。
