鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-10-21 19:38

星展銀行（台灣）今（21）日舉辦 2025 年第四季投資暨經濟展望線上記者會，星展集團資深經濟學家馬鐵英分享最新的經濟前景看法，她認為台灣經濟高度依賴 AI 帶動的需求，資訊電子製造業貢獻了約 9 成 GDP，AI 產業成長動能接近高峰。星展集團將台灣 2025 年實質 GDP 成長預測大幅上修至 5.6%，維持明年 GDP 成長 2% 看法不變。她認為台灣明年經濟上要面對稀土、電力和關稅不確定的三大挑戰。

AI紅利觸頂？星展上修台灣2025年GDP至5.6% Q4動能放緩 明年經濟有3大挑戰恐下滑。（鉅亨網資料照）

由於第三季 AI 相關出口與投資表現超乎預期，星展集團將台灣 2025 年實質 GDP 成長預測自原先的 4.0% 大幅上修至 5.6%。馬鐵英也同時預警，台灣經濟高度依賴 AI 帶動的需求，今年上半年資訊電子製造業貢獻了約九成的整體經濟成長。

初步跡象顯示，隨著 AI 產業成長動能可能接近高峰，加上美國對等關稅效應逐步顯現，台灣出口與投資動能預計將自 2025 年第四季起趨於放緩。對於 2026 年，星展則維持 GDP 成長率預測不變，仍為 2.0%，顯示明年經濟成長將面臨嚴峻挑戰。

AI 動能開始放緩 非科技產業面臨雙重壓力

台灣經濟成長在 2025 年上半年展現強勁韌性，年增率達到 6.7%，其中資訊電子製造業成為主要驅動力量。然而，星展觀察到 AI 成長動能可能已接近高峰。具體而言，2025 年 9 月電子元件出口年增率雖仍強勁，但已從 8 月的 34.6% 回落至 25.6%；資通產品年增率亦從 5 月的高點 111.1% 下滑至 86.9%，顯示增速有所放緩。

與此同時，非 AI 相關的傳統產業景氣則明顯轉弱。自 2025 年 8 月起，美國實施對等關稅措施，已導致傳統產業出口普遍萎縮，並推升無薪假人數。此外，房地產市場持續修正，使得民間消費與營建投資維持疲弱態勢。

2026 年挑戰：稀土瓶頸、電力供應與關稅不確定性

展望 2026 年，全球 AI 競賽預料將持續推動科技業的投資與貿易。基礎模型開發商、雲端服務商與硬體製造商正加速布局，爭取技術領先與市場主導地位；主要經濟體亦積極投入 AI 領域，以取得經濟與地緣政治優勢。

然而，馬鐵英提醒，AI 技術尚處於發展初期，大規模投資的回報仍具高度不確定性。此外，電力供應亦可能成為 AI 基礎建設擴張的限制因素，形成潛在的擴張瓶頸。

地緣政治風險則是另一個潛在干擾。中國佔全球近 9 成的稀土精煉產能，而稀土對於光刻機、先進晶片製程等關鍵領域具有戰略重要性。中國近期擴大稀土出口管制，恐對全球科技供應鏈造成瓶頸與價格波動風險。