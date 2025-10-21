search icon



中環處分波若威等3檔持股 合計獲利228萬元

鉅亨網記者彭昱文 台北


中環 (2323-TW) 及子公司公告，處分波若威 (3163-TW)、鈞興 - KY(4571-TW)、矽統 (2363-TW) 等 3 檔持股，合計處分利益 288 萬元。

cover image of news article
中環處分波若威等3檔持股 合計獲利228萬元。(鉅亨網資料照)

中環公告，自 9 月 23 日至 10 月 21 日處分波若威 1395 張，每股價格 217.05 元，總金額 3.02 億元、處分損失 585.73 萬元；處分後持有餘額 444 張、金額 9832.6 萬元、持股比例 0.55%。


另外，中環自 8 月 25 日至 10 月 21 日處分鈞興 1696 張，每股價格 181.75 元，總金額 3.08 億元、處分損失 812.28 萬元；處分後持有餘額 97 張、金額 1668 萬元、持股比例 0.18%。

而中環子公司中嘉國際投資則自 9 月 8 日至 10 月 21 日處分矽統 5318 張，每股價格 58.32 元，總金額 3.1 億元、處分利益 1686.29 萬元；處分後持有餘額 2105.5 張、金額約 1.16 億元、持股比例 0.41%。

