AI撐腰、降息有限！星展陳昱嘉：美股仍有上行空間 黃金目標價4450美元

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-10-21 19:14

星展銀行（台灣）今（21）日舉辦 2025 年第四季投資暨經濟展望線上記者會，由星展銀行（台灣）財富管理投資顧問部資深副總裁陳昱嘉分享最新的投資策略與觀點。星展集團預期，美國聯準會本輪降息幅度不超過 100 個基點，在全球經濟展現韌性之際，投資人應透過多元化的配置來強化投資組合的抗風險能力，預估 2026 年上半年底的黃金目標價將升至每盎司 4450 美元。

AI撐腰、降息有限！星展陳昱嘉：美股仍有上行空間 黃金目標價4450。（鉅亨網資料照）

全球經濟展望：美國降息空間有限，歐日政策步調分歧

陳昱嘉指出，鑒於 AI 相關的資本支出、川普政府可能的財政刺激措施，以及持續的寬鬆貨幣政策支撐，星展集團認為美國經濟並不會立即陷入衰退。儘管美國聯準會（Fed）已啟動降息循環，但關稅的不確定性仍是關鍵變數，通膨的上揚風險依然存在。因此，星展集團預期本輪降息循環的幅度將不超過 100 個基點。

在其他主要央行方面，歐元區在 2025 年第二季後 GDP 成長率預計趨緩，內需與國防支出將是主要成長動力。星展預期歐洲央行（ECB）的降息循環或將告一段落，除非經濟急遽放緩、歐元走強或財政緊縮引發轉變。

日本方面，雖然面臨出口放緩壓力，但強勁的內需消費與薪資成長提供了緩衝。星展預期未來將有適度的財政刺激措施，且日本央行將逐步升息，然而政治上的不確定性仍可能干擾政策的執行節奏。

外匯與債券：美元貶勢預期放緩，看好短天期高評級公司債

在外匯市場，星展集團預期美元的貶勢可能放緩，而歐元將受惠於歐洲央行與美國聯準會之間的政策分歧而轉強。同時，英鎊和日元的表現可能較為落後，主因財政問題將壓抑英鎊，而市場對日本央行升息缺乏信心則影響日元走勢。

至於債券市場，隨著美國聯準會重新開啟降息週期，星展持續看好短天期（2-3 年）及高品質、評級為 A 或 BBB 的投資等級公司債。然而，星展認為非投資等級債券的利差提供的風險補償有限，儘管財政擴張支持企業獲利，但關稅的不確定性與潛在成長放緩仍可能導致違約風險增加。

股票市場：維持看好美股科技巨頭與亞洲（不含日本）股市

在政策不確定性和財政擔憂主導市場情緒之際，星展建議投資人透過多元化的風險報酬配置強化投資組合韌性。星展維持看好美國大型科技類股與亞洲不含日本（AxJ）股市將表現強勁，並將美股觀點調升至中立，主要基於 AI 相關資本支出的樂觀情緒和獲利預測上調。而美元走弱、具韌性的獲利以及評價面優勢等因素，可望持續支撐亞股表現。

此外，在 2025 上半年強勁反彈後，星展預期歐股將因經濟前景、穩健的股東回報，以及德國財政刺激而進一步走揚。儘管第四季可能因關稅和歐元走強而面臨獲利壓力，但具吸引力的評價面和市場低配情況，仍令歐股受惠。

另類投資：風險資產評價偏高，黃金目標價上看 4450