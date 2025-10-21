鉅亨網記者彭昱文 台北 2025-10-21 17:35

鴻海 (2317-TW) 旗下鴻海研究院量子計算研究所最新量子容錯計算研究成果再傳捷報，在魔術態淨化（Magic State Distillation, MSD）技術上取得重大突破，首次實現常數開銷（constant-overhead）的 MSD 協議，資源消耗突破精度瓶頸。

鴻海量子計算研究新成果 首次實現魔術態淨化常數開銷。(圖：鴻海提供)

該研究由鴻海研究院量子計算研究所所長謝明修、該所研究員 Adam Wills 與日本東京大學 Hayata Yamasaki 教授攜手合作，成功將魔術態資源的消耗固定在與輸出精度無關的水準，徹底突破過往協議必須隨目標錯誤率提升而大幅增加資源的瓶頸。

研究團隊利用高性能量子錯誤更正碼，結合縱向 Clifford 邏輯閘與高效轉換機制，確保在實現容錯 T 邏輯閘與 CCZ 邏輯閘時僅需固定數量的輸入魔術態，大幅提升大規模量子計算的可行性與效率。

這項成果首次在理論上達成 MSD 協議的最佳效率，意即輸入魔術態數量不再隨目標錯誤率呈對數成長，為量子錯誤更正資源優化奠定全新里程碑。研究也展示了在訓練與編碼階段靈活運用 qudit-to-qubit 轉換，使該協議可在標準 qubit 架構下部署，進一步降低硬體門檻，並推動容錯量子計算在實際應用中的落地。